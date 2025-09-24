B1 Inregistrari!
Raluka, confesiuni despre carieră și iubire: „E cel mai frumos om de pe Pământ"

Raluka, confesiuni despre carieră și iubire: „E cel mai frumos om de pe Pământ”

Ana Beatrice
24 sept. 2025, 15:04
Raluka, confesiuni despre carieră și iubire: „E cel mai frumos om de pe Pământ”
Sura Foto: Facebook/ Raluka
Cuprins
  1. Cum s-a schimbat succesul pentru artiști în era digitală
  2. Cum a reușit Raluka să își reinventeze imaginea
  3. Ce impact a avut noul single „Era, Era”
  4. Ce spune Raluka despre povestea ei de dragoste

Raluka, pe numele său real Raluca Nistor, este una dintre cele mai apreciate artiste ale muzicii românești moderne. Cu o carieră construită pas cu pas, voce puternică și timbru inconfundabil, ea s-a făcut remarcată atât prin hiturile lansate solo, cât și prin colaborările care au cucerit topurile muzicale. 

Premiată și recunoscută pentru autenticitatea și versatilitatea ei, Raluka a reușit să rămână relevantă într-o industrie în continuă schimbare. Tocmai de aceea, atunci când artista a decis să vorbească deschis despre provocările cu care se confruntă artiștii în era digitală, declarațiile ei au atras atenția tuturor.

Cum s-a schimbat succesul pentru artiști în era digitală

Raluka a ales să vorbească sincer despre una dintre cele mai mari dificultăți ale prezentului: presiunea activității constante în social media. Dacă odinioară succesul se măsura în topurile radio și în aplauzele primite la concerte, acum lipsa postărilor online poate afecta vizibilitatea unui artist, oricât de talentat ar fi acesta.

„Cel mai rău lucru pe care îl poți face în zilele astea este să fii leneș și să nu postezi content în social media. Din păcate, nici eu nu am fost foarte activă online și știu că asta m-a afectat foarte tare”, a mărturisit artista, notează tvmania.ro.

Cum a reușit Raluka să își reinventeze imaginea

Conștientă de schimbările inevitabile, artista nu a apelat la campanii sofisticate sau la strategii de marketing complicate. A ales simplitatea și autenticitatea, mizând pe ceea ce știe cel mai bine să facă: muzică.

Raluka a început să posteze clipuri a cappella, iar rezultatele au fost peste așteptări. Videourile au devenit virale, iar reacțiile fanilor au fost emoționante și extrem de pozitive. „Ești o voce de milioane!”, „Una dintre cele mai bune voci din România” sau „Nu ai cum… m-ai făcut să plâng” sunt doar câteva dintre comentariile care i-au arătat că vocea ei rămâne principala armă.

@ralukaofficial 👏👏👏 + #eraera = perfect mix ❤️ #girls #vibes @viviennemeda @didisararu @Lari Ciucle @Carina @Amy🌙 @Aliona Lime ♬ Era Era – Raluka

Ce impact a avut noul single „Era, Era”

Succesul obținut de Raluka în mediul online s-a transformat rapid într-un val real de apreciere pentru muzica ei. Lansarea piesei „Era, Era”, o continuare firească a hitului „Ieri erai”, a fost dovada clară că autenticitatea și emoția ajung mereu la inimile oamenilor. Publicul, deja conectat prin clipurile a cappella postate pe rețelele sociale, a primit cu entuziasm melodia, transformând-o într-un fenomen.

În doar câteva zile de la lansare, „Era, Era” a început să urce în topurile radio, confirmând că artista are în continuare forța de a cuceri difuzoarele și playlisturile celor mai mari posturi muzicale din România. Pe YouTube, videoclipul a strâns rapid zeci de mii de vizualizări, iar în comentarii fanii au subliniat că „Raluka e vocea care nu are nevoie de artificii pentru a transmite emoție”.

Ce spune Raluka despre povestea ei de dragoste

Dincolo de carieră, artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă. Relația lor este discretă, dar plină de profunzime și echilibru. Raluka recunoaște că partenerul său a reușit ceea ce nimeni nu mai izbutise până acum: să o liniștească și să îi ofere stabilitate emoțională.

„Eu n-am o problemă să mă afișez cu el. Ne afișăm peste tot. Mergem peste tot împreună. Nu îl postez, pentru că lui nu-i place. De ce să intru în viața omului cu bocancii, să-l bag într-o mizerie în care nu vrea să fie? Nu-i place deloc Instagram-ul. Eu l-aș posta, pentru că mi se pare că e cel mai frumos om de pe Pământ. Nu e un secret relația mea, e doar privată”, a explicat cântăreața în podcast-ul „DilEMMA cu Emma de la ZU’.

În ciuda diferenței de vârstă și a prejudecăților, Raluka subliniază că relația lor este bazată pe iubire sinceră, respect și multă înțelegere.

