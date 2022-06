Ramona Bădescu, pregătită pentru al doilea copil, la 53 de ani: „Mi-aș dori să fiu din nou mamă. Poate mai vine o surioară”

Ramona Bădescu nu regretă că a făcut un copil la 50 de ani, ba chiar se simte pregătită să devină din nou mamă. De curând actrița a vorbit despre cariera ei, dar și despre viața sa personală. La mai bine de doi ani de când a adus pe lume un băiețel, Ramona Bădescu este pregătită pentru al doilea copil.

Ramona Bădescu, declarații despre al doilea copil

Actrița a mărturisit că și-a dorit din totdeauna o familie și un copil însă viața i-a dăruit toate aceste lucruri abia după multe încercări. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Ramona Bădescu a dezvăluit că să fie din nou mamă, la 53 de ani.

„Mi-aș mai dori un copil, tehnic s-ar putea, dar biologic nu cred că se poate din cauza vârstei. E foarte important să îți îngheți ovulele, e important pentru că femeile au un ritm biologic. E foarte important ca femeile să se gândească la viața lor. Femeile trebuie să vorbească cu ginecologul.

Eu în Italia am făcut, dar nu mă gândeam că o să folosesc. Și viața nu mi-a dat acel bărbat. Mi l-a dat acum, a fost un miracol, a fost minunat, nu a trebuit să folosesc această tehnică, acum am 53 de ani și e foarte greu, miracolele sunt o dată. Da, mi-aș dori să fiu din nou mamă, să am o surioară pentru Ignatio. Este atât de greu însă să fii mamă. Eu, dacă aș face parte din politică, le-aș da mamelor salarii”, a explicat vedeta „La Măruță”, conform PRO TV.

Ramona se iubește cu un bancher italian

„Este Săgetător ca și mine, ne leagă foarte multe lucruri, avem multe în comun. Este unic, este omul care nu numai că m-a cucerit, dar continuă în fiecare zi să mă cucerească. Focul nostru este veșnic și cât mai aprins. Mai are momente în care mai pâlpâie, însă apoi izbucnește iarăși. Poate acesta este și secretul unei legături care să dureze mult timp, mai ales că ne-am găsit la o vârstă matură.

Am știut că ne-am vrut, știm că ne vrem, suntem persoane legate unul de altul, care nu se vor dezlega niciodată. Cu atât mai mult cu cât ne leagă iubirea pentru Ignazio, care este diamantul cel mai frumos și minunat al vieții noastre”, spunea Ramona Bădescu la emisiunea lui Cristi Brancu, potrivit VIVA!

Ramona a mărturisit că între ei e și inițial nu i-a plăcut la Fabio Cali.

„Ne-am cunoscut pe 18 iulie 2017 și atunci nu ne-am plăcut din prima. Nu a fost dragoste la prima vedere. A fost o cucerire lentă, am vorbit mult la telefon, mai ales că imediat ce ne-am cunoscut în Italia, eu am plecat la Malta pentru un spectacol și apoi la București, unde începeam filmările pentru „Te cunosc de undeva”. El era obișnuit să cucerească imediat o persoană pe care o cunoștea, să îi cadă la picioare, cu mine a fost însă mai greu.

Fiind plecată în țară, a recurs la multe telefoane, convorbiri și nu întâlniri, care au făcut într-un fel să ne cunoaștem într-un mod mai profund și mai mai delicat. Eu am fost întotdeauna mai greu de cucerit. Chiar dacă sunt zodie de foc și nerăbdătoare, mi-a plăcut că atunci când vine vorba de relații, să am răbdare în a cunoaște o persoană, întotdeauna am avut nevoie de timp”, a mai spus Ramona în emisiunea lui lui Cătălin Măruță.