Ramona Bădescu și-a sărbătorit ziua. Vedeta arată de milioane, la 53 de ani

Ramona Bădescu este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Vedeta se bucură de atenția bărbaților și nu încetează să posteze poze în ipostaze provocătoare pe rețelele de socializare.

Cum și-a sărbătorit ziua de naștere

Ramona Bădescu a împlinit 53 de ani. Vedeta arată de milioane și continuă să facă ravagii în mediul online. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Actrița și-a sărbătorit ziua în sânul familiei. Vedeta a organizat o petrecere alături de cei mai dragi. A lipsit numai Fabi Cali, iubitul vedetei. Acesta nu a putut să vină în România și a felicitat-o prin intermediul unui videocall.

Vedeta are o formă fizică de invidiat. La 53 de ani, aceasta cântărește doar 61 de kilograme. Se pare că faimoasa prezentatoare nu știe ce înseamnă kilograme în plus. Femeia are o siluetă de invidiat.

„La 53 de ani sunt ca nouă! Mă simt cu mai multe responsabilități, deci mai responsabilă, dar în același timp încerc să mă simt ca o femeie care se mai gândește puțin și la ea însăși, când mai are timp liber, mă simt acasă, mă simt bine împreună cu prietenii, mă simt susținută de dragostea familiei mele. Este fantastic!”, a precizat vedeta pentru click.

De ce s-a întors în România

Ramona Bădescu este implicată în diferite proiecte. Aceasta s-a întors în România, în luna august, după ce a trăit mai mulți ani în Italia. Soțul vedetei a rămas acasă. Cei doi nu încetează să comunice și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

„Cel mai frumos cadou, chiar dacă am primit flori multe, de dimineață am fost surprinsă de un coș imens de flori trimis de Fabio, soțul meu, direct din Italia, și cu care m-am trezit la ușă, iar din partea fiului meu, Ignazio, am primit o floricică, care mi-a înmuiat inima și care a fost cea mai frumoasă floare din viața mea!’, a conchis Ramona Bădescu.

Vedeta a plecat din România în 1990. Aceasta s-a stabilit în Italia, unde l-a cunoscut pe viitorul său soț, Alessandro di Fornaro. Femeia nu se simțea fericită în aceasta căsnicie și a divorțat.

”Ajunsesem în momentul în care nu ne mai iubeam, nu mai aveam emoția de a ajunge acasă și să mă strângă în brațe, să facem dragoste, să stăm împreună, nu mai exista aceea dorință. Eu recit doar pe contract și în filme, dar în viața reală nu sunt o bună actriță. Nu-mi place să mint, să înșel, pentru că m-aș înșela pe mine însămi, ci prefer să închid o relație și să închid o alta nouă”, a povestit Ramona Bădescu.

