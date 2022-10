Ramona de la Clejani, înșelată și dezamăgită! Ex-partenerul artistei, prins în flagrant: „Eu nu mă simt pătat cu absolut nimic”

Ramona de la Clejani a trecut prin clipe teribile. Fiica lui Ioniță de la Clejani a fost înșelată de ex-partenerul ei, Paris. Bruneta l-a prins în flagrant. Aceasta a recunoscut că i-a citit mesajele în telefon. Bărbatul comunica cu fosta partenera și nu se rușina să-i facă avansuri.

Ramona de la Clejani, cu inima spartă

Cu toate că a fost prins în flagrant, Paris susține că nu este vinovat șu a comis nimic grav. Bărbatul continuă să aibă o atitudine respectuoasă față de ex-partenera.

”Eu nu am făcut nimic, eu , mie Ramona nu mi-a făcut nimic, m-am înțeles cu ea, despărțiți suntem, pentru că nu i-a venit bine, dacă e adevărat ce se aude, mesaje sau ce a venit, dar nu am avut o ceartă mai rea sau să ne vorbim urât. (…)

”O respect și orice se va întâmpla de acum încolo, o să o respect. Acum Dumnezeu știe (n.r. dacă vor mai fi împreună), viața merge înainte și cu bune, și cu rele. Are o carieră foarte bună, are de cântat foarte mult, și eu la fel. Eu am rămas puțin șocat cu aceste mesaje”, a explicat Paris pentru

Ramona Manole a fost căsătorită de la o vârstă fragedă și are acum trei fetițe. Însă totul nu a fost ca în povești, dar a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru a avea grijă de copii. La ceva timp de la divorț, ea iubește din nou.

Fiica lui Ioniță de la Clejani și-a refăcut viața