Fiica lui Ioniță de la Clejani este într-o relație și se pregătește de nuntă! Cine este bărbatul care o face fericită: „Cel mai bun soț...”

Ramona Manole a fost căsătorită de la o vârstă fragedă și are acum trei fetițe. Însă totul nu a fost ca în povești, dar a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru a avea grijă de copiil. La ceva timp de la dicorț, ea iubește din nou.

Ramona de la Clejani este în al nouălea cer de fericire, așa cum și-a dorit dintotdeauna. Ea iubește din nou când a crezut că nu mai are acces la o viață reușită.

Fiica lui Ioniță de la Clejani este fericită acum

Ramona pentru că se simte, în sfârșit, împlinită, de când în viața sa a părut Paris. Cei doi se cunoșteau de mai multă vreme, fiind colegi de breaslă, activând în același domeniu, însă recent și-au dat seama că sunt îndrăgostiți unul de celălalt și că își doresc să formeze un cuplu.

„Puzzle-ul vieții mele acum este complet. Dumnezeu mi-a dăruit tot ce mi-am dorit, mi-a trimis cel mai bun soț care să-mi poarte de grijă, să mă protejeze și să nu mă mai simt singură, nu am crezut niciodată că soarta îmi va surâde și că și eu voi mai putea fi fericită, dar uite că se poate”, a declarat Ramona de la Clejani.

Iubește, din nou, când a crezut că nu mai are șansa

Ramona a fost dezamăgită de multe ori, de aceea nu s-a mai gândit să înceapă vreodată o relație. Toată atenția era îndreptată spre cele trei fiice, când din senin a apărut „prințul”.

„Am fost cel mai rănit om sufletește, niciodată nu am arătat și niciodată nu am expus partea sufletească, din cauza dezamăgirilor am înțeles că eu sunt făcută să trăiesc singură. Singura mea speranță a fost să mă rog la Dumnezeu ca sufletul meu să se vindece. Asta era tot ce îmi doream”, a mai povestit Ramona de la Clejani.

Vedeta mereu a suferit în tăcere și a continuat să se roage. Niciodată nu a ales să îi încarce pe cei din jur cu problemele sale .

Cine este bărbatul care i-a furat inima

Paris, actualul partener de viață al , este acordeonist de foarte mulți ani și nu de puține ori au cântat împreună la diferite evenimente, petreceri private sau concerte, acolo unde s-au și cunoscut.

Cei doi deja își construiesc planuri de viitor și petrec mult timp împreună. Din acest punct de vedere, Ramona îl consideră bărbatul perfect.

„Odată cu vindecarea sufletului a venit totul, fără să cer, fără să forțez nimic. Nici nu știu cum să explic, de emoții și de fericire, povestea pe care o trăiesc alături de colegul și iubitul meu Ady Paris, acordeonistul, perfect pentru mine. Consider cu modestie că și eu am dreptul la viață, nu-mi doresc decât liniște, să pot dezvolta totul după gândirea mea”, a adăugat Ramona de la Clejani.