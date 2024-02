Ramona Olaru a dezvăluit de ce nu are iubit: „Întâlnești tot felul de idioți” (FOTO)

Ramona Olaru, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, în plan profesional și financiar, dar sectorul amoros . Recent, ea a explicat la Xtra Night Show de ce nu are iubit.

De ce Ramona Olaru nu are iubit

„Iubesc și sunt iubită, dar nu am un iubit. Am tot ieșit la date-uri cu diverși oameni. Nu am un iubit pentru că întâlnești tot felul de idioți. Noi avansăm mult ca femei, vrem să evoluăm, ei rămân în urmă”, a spus Ramona Olaru, potrivit

Întrebată cum îi vede acum pe foștii ei parteneri, Ramona Olaru s-a plâns că au fost momente în care ea a trebuit să fie partea masculină în relație: „Din păcate, am ajuns să fiu și bărbat de nevoie. Bărbații pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului s-au dovedit mai mult a fi din energie feminină și a trebuit să fiu eu bărbatul. Acum nu mă mai arunc cu capul înainte”.

De ce Ramona Olaru a păstrat numele fostului soț

Vedeta a dezvăluit recent și motivul pentru care , bărbatul cu care s-a căsătorit în 2016: „Nu știu, mi-a fost mai ușor cu el. Și oricum atunci începusem să devin mai cunoscută, apăream din ce în ce mai mult și am început să apar cu numele nou, cu numele lui. Și fiind atât de ușor și s-a legat atât de bine cu numele meu mic, am zis ce rost are să mai schimb și nici nu mai voiam să schimb actele. Au fost mai multe chestii care au constribuit la păstrarea acestui nume”.