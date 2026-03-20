Cum a fost surprins Rareș Cojoc după ce Andreea Popescu a anunțat despărțirea

Flavia Codreanu
20 mart. 2026, 23:59
Sursa foto: Instagram / @Andreea Cojoc
Cuprins
  1. Anunțul făcut de Rareș Cojoc după divorț
  2. Reacția Andreei Popescu 

Anunțul făcut de Rareș Cojoc pe rețelele sociale a surprins fanii, după ce Andreea Popescu a confirmat divorțul după 10 ani de căsnicie.

Anunțul făcut de Rareș Cojoc după divorț

Rareș Cojoc s-a afișat la repetiții alături de partenera lui de dans, Andreea Matei, și se pregătește intens pentru competițiile viitoare. Campionul a postat imagini din sala de antrenament și a oferit detalii despre programul său sportiv din perioada următoare

„Primul turneu de Grand Slam al anului are loc săptămâna viitoare: Hai să începem!”, a fost mesajul transmis de Rareș Cojoc.

După antrenament, sportivul a ieșit în oraș cu prietenii și cu partenera sa de dans, transmițând un mesaj scurt care a lăsat loc de interpretări.

„Ce noapte, mulțumesc”, a fost mesajul transmis de Rareș Cojoc.

Reacția Andreei Popescu 

În timp ce Rareș Cojoc se concentrează pe carieră, Andreea Popescu a ales să rămână rezervată. Fosta dansatoare a Deliei nu a dorit să comenteze zvonurile despre o presupusă aventură cu Dan Alexa și a cerut liniște pentru familia sa în această perioadă dificilă.

Andreea Popescu a explicat de ce preferă să nu ofere detalii suplimentare în acest moment.

„Vreau să treacă puțin timpul, nu vreau să dau curs la nimic. Momentan nu am ce să spun, îmi doresc să se liniștească apele”, a declarat Andreea Popescu.

Printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Andreea a explicat că decizia de a divorța a fost una asumată, deoarece sentimentele lor s-au consumat în timp. Ea a ținut să sublinieze că nu infidelitatea partenerului a dus la acest final, ci faptul că nu s-au mai iubit suficient pentru a depăși momentele de criză prin care au trecut.

