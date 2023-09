Reacția lui Nicolae Guță după ce fiul lui ar fi fost prins drogat la volan: „El are probleme cu stația de calcul. Ce a pățit acum e ceva banal, e cum ar fi o repetiție”

Nicolae Guță a avut o primă reacție după apariția în spațiul public a informației că Nicu Guţă, unul dintre cei 12 copii ai săi, . El chiar ar fi ajuns cu mașina într-un șanț.

Nicu nu consumase alcool dar, cum rezultatul DrugTest a ieșit pozitiv la substanță psihotropă, a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

De asemenea, cu ocazia controlului, în autoturism a fost găsită o țigară confecționată artizanal și trei muguri de plante, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Nicolae Guță, despre fiul său prins drogat la volan

„Ce s-a întâmplat nu mă miră. Mi se pare totul normal și ok în modul în care își duce el viața, adică nu e viață, până la urmă. E distrugere de viață. El are probleme cu stația de calcul, la el nu merge stația de calcul, e defectă într-un mod în care nu se mai repară. (…) Are o viață nu haotică, dezastruoasă. Dacă scriam cât am discutat cu el, probabil că ieșea un dosar, un milion de pagini” a spus Nicolae Guță la Antena Stars, potrivit

Manelistul a afirmat apoi că fiul său a mai fost implicat într-un accident, în urma căruia a trecut prin mai multe operații: „La ce bubuituri și-a dat el. La ultimul accident, sau nu știu la care dintre ele, că a avut mai multe, la ce bubuituri și-a dat de au venit cu elicopterul, și-au tăiat mașina, operat 13 ore, apoi 15 ore, apoi 10 ore, ce a pățin acum e ceva banal, e cum ar fi o repetiție, cum facem noi lăutarii.Nu am luat legătura cu el pentru că nu mă mai interesează demult ce face el. Dacă el nu mai ține la viața lui și dacă el a ales o viața draconică și varianta cea mai rea… El trebuia să nu mai fie în viață de la accidentul ăla. A avut noroc și a scăpat și în loc să își vadă de treaba lui o comite din nou și din nou”.