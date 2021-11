Reacția uluitoare a lui George Clooney la vestea că Amal Alamuddin e însărcinată: „Oh, la naiba”

George Clooney este un soț exemplar. Actorul s-a cumințit și petrece mult timp în sânul familiei.

Ce se întâmplă în familia lui George Clooney

Vedeta de la Hollywood a fost invitată, recent, la podcastul WTF with Marc Maron, unde a vorbit despre cele mai emoționante și fericite momente din viață.

Actorul spune că nu și-a propus să se căsătorească și era mulțumit de relații ocazionale pe care le-a avut pe parcursul vieții. Se pare că Amal i-a schimbat mult percepția.

„Ascultă, nu am vrut să mă căsătoresc”, a spus actorul de 60 de ani. „Nu am vrut să am copii. Și atunci această ființă umană extraordinară a intrat în viața mea și m-am îndrăgostit nebunește. Apoi am știut din momentul în care am cunoscut-o că totul avea să fie diferit”, a mărturisit George Clooney.

Cum au decis să devină părinți

Potrivit acestuia, apariția gemenilor a fost o mare surpriză. Actorul nu se aștepta să devină tătic.

„Există acel moment în care mergi la medic și scoate această bucată de hârtie care este o sonogramă și spune: Iată!, iar tu spui: Este un băiețel. Eu zic: Băiețel, fantastic! Și ei au spus: Și cealaltă este fată, iar eu am spus: Oh, la naiba!”, a afirmat actorul.

Gemenii Ella și Alexander au împlinit patru ani. Starul spune că familia lor s-a mărit după ce soții s-au inspirat de la exemplu prietenilor apropiați familiei.

„Deci eram căsătoriți de aproximativ un an și am mers acasă la niște prieteni și ei aveau un copil acolo, care era zgomotos și neplăcut, iar eu am spus: Doamne! Am ieșit afară să ne plimbăm. Și ea nu se gândise niciodată la asta, într-adevăr. Și apoi a spus: Suntem teribil de norocoși în viață. Și i-am spus: Da, suntem norocoși că ne-am găsit. Ea a spus: Se pare că norocul ar trebui să fie împărțit cu alți oameni”, a conchis actorul.