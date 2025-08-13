O eventuală apropiere dintre Prințul Harry și familia regală ar putea fi „ultima carte” a ducelui pentru a-și salva reputația și brandul personal, potrivit comentatorilor regali, citați de către .

Întâlnirea recentă dintre reprezentanții Prințului Harry și cei ai Regelui Charles, care a avut loc luna trecută la Londra, a stârnit speculații despre o posibilă reconciliere.

Conform comentatoarei regale Kinsey Schofield, Harry ar putea vedea această apropiere ca pe o mișcare strategică, menită să-i întărească poziția publică și să recâștige sprijinul unei părți din opinia publică britanică.

Schofield afirmă că ducele de Sussex ar putea considera reconcilierea ca „o modalitate de a avea un scop clar” și de a repara relațiile deteriorate cu tatăl său, său și restul familiei .

Aceasta ar fi prima dată în ultimii ani când semnalele venite dinspre Palat indică o deschidere pentru dialog.

Cu toate acestea, procesul are tensiuni. Surse apropiate afirmă că Prințul William nu a fost implicat în discuțiile preliminare și este „furios” din această cauză.

Presa britanică a raportat recent că cei doi frați au evitat să fie fotografiați împreună la o nuntă de familie, păstrând distanța atât în public, cât și în interacțiunile private.

Prințul Harry a discutat recent în interviuri despre relația sa cu familia regală, inclusiv despre legăturile cu regretata Regină Elisabeta a II-a.

Totuși, succesul acestui demers de reconciliere depinde de depășirea momentelor tensionate vechi și de gestionarea influențelor din ambele părți.