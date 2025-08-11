B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Roman, mărturisire dureroasă despre relația ei cu Petrus, fratele său vitreg: „Din păcate!”

Oana Roman, mărturisire dureroasă despre relația ei cu Petrus, fratele său vitreg: „Din păcate!”

Ana Maria
11 aug. 2025, 17:55
Oana Roman, mărturisire dureroasă despre relația ei cu Petrus, fratele său vitreg: „Din păcate!”
Sursa foto: Instagram/@oanaroman

Petre Roman, fostul premier și lider politic retras din viața publică, trăiește o viață discretă, concentrându-se pe familie. Acesta este căsătorit cu Silvia Chifiriuc, alături de care îl are pe Petrus, fiind astfel fratele vitreg al Oanei Roman.

Cum descrie Oana Roman relația cu fratele ei vitreg

Într-un interviu recent pentru Viva!, Oana Roman a vorbit sincer despre relația cu Petrus, declarând fără echivoc:

„Din păcate, nu avem nicio relație și nu aș vrea să discut pe acest subiect, pentru că nu cred că este un subiect de discutat public, deocamdată.”

Această mărturie evidențiază distanța și lipsa comunicării dintre cei doi frați vitregi, subliniind că Oana preferă să nu aducă în atenția publicului detalii legate de această relație.

Ce spune Oana Roman despre legătura cu tatăl său, Petre Roman

Pe de altă parte, Oana Roman și-a exprimat fericirea că îl are aproape pe tatăl său, o persoană care contează enorm pentru ea.


„Nu cred că ar trebui să fie de interes public ce relație am eu cu tata, dar dacă este un lucru, într-adevăr, care contează pentru mine în viața asta, în afară de Isa, este relația mea cu el. Dacă este un om care contează real pentru mine, în afară de Isa, este tata, evident. Pentru că este singurul părinte în viață pe care îl mai am și pentru că eu prea multe rude de sânge nu prea mai am. Mai trăiește sora lui – cu care m-am întâlnit de curând și cu care mi-aș dori să reiau o relație mai apropiată. Și mai am niște unchi și mătuși din partea mamei. În rest, eu nu mai am pe nimeni.

Și atunci, evident că relația cu tatăl meu este extrem de importantă și mă bucur foarte tare că el îmi este alături, că putem să vorbim, să discutăm, să facem lucruri împreună și sper ca lucrul acesta să se întâmple cât mai mulți ani de acum încolo”, a mărturisit Oana.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
Eveniment
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”
Monden
Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”
Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
Monden
Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Eveniment
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Anamaria Prodan, mesaj disperat pentru Laurențiu Reghecapf. Ce i-a cerut impresara fostului soț? „Vino, să nu mai râdă nimeni de tine”
Monden
Anamaria Prodan, mesaj disperat pentru Laurențiu Reghecapf. Ce i-a cerut impresara fostului soț? „Vino, să nu mai râdă nimeni de tine”
Record pentru Brad Pitt. „F1”, filmul cu cele mai mari încasări din cariera actorului
Monden
Record pentru Brad Pitt. „F1”, filmul cu cele mai mari încasări din cariera actorului
Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
Monden
Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
Irinel Columbeanu, ajutat de fiică să-și achite restanțele la azil: „Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze”
Monden
Irinel Columbeanu, ajutat de fiică să-și achite restanțele la azil: „Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze”
Bianca Drăgușanu, atac nemilos la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Nu vreau să vorbesc despre penibilitatea asta aberantă, este de râsul circului”. Ce alte săgeți a mai aruncat vedeta
Monden
Bianca Drăgușanu, atac nemilos la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Nu vreau să vorbesc despre penibilitatea asta aberantă, este de râsul circului”. Ce alte săgeți a mai aruncat vedeta
Carmen Tănase, despre Lia Bugnar: „Avem lucruri în comun și avem multe de vorbit”. Cum s-au împrietenit cele două
Monden
Carmen Tănase, despre Lia Bugnar: „Avem lucruri în comun și avem multe de vorbit”. Cum s-au împrietenit cele două
Ultima oră
19:18 - Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
18:59 - Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
18:59 - Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
18:47 - La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
18:44 - Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
18:41 - Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”
18:32 - O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
18:13 - Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
18:13 - Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
18:04 - Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista