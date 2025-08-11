Oana Roman, mărturisire dureroasă despre relația ei cu Petrus, fratele său vitreg: „Din păcate!”

, fostul premier și lider politic retras din viața publică, trăiește o viață discretă, concentrându-se pe familie. Acesta este căsătorit cu Silvia Chifiriuc, alături de care îl are pe Petrus, fiind astfel fratele vitreg al .

Cum descrie Oana Roman relația cu fratele ei vitreg

Într-un interviu recent pentru , Oana Roman a vorbit sincer despre relația cu Petrus, declarând fără echivoc:

„Din păcate, nu avem nicio relație și nu aș vrea să discut pe acest subiect, pentru că nu cred că este un subiect de discutat public, deocamdată.”

Această mărturie evidențiază distanța și lipsa comunicării dintre cei doi frați vitregi, subliniind că Oana preferă să nu aducă în atenția publicului detalii legate de această relație.

Ce spune Oana Roman despre legătura cu tatăl său, Petre Roman

Pe de altă parte, Oana Roman și-a exprimat fericirea că îl are aproape pe tatăl său, o persoană care contează enorm pentru ea.



„Nu cred că ar trebui să fie de interes public ce relație am eu cu tata, dar dacă este un lucru, într-adevăr, care contează pentru mine în viața asta, în afară de Isa, este relația mea cu el. Dacă este un om care contează real pentru mine, în afară de Isa, este tata, evident. Pentru că este singurul părinte în viață pe care îl mai am și pentru că eu prea multe rude de sânge nu prea mai am. Mai trăiește sora lui – cu care m-am întâlnit de curând și cu care mi-aș dori să reiau o relație mai apropiată. Și mai am niște unchi și mătuși din partea mamei. În rest, eu nu mai am pe nimeni.

Și atunci, evident că relația cu tatăl meu este extrem de importantă și mă bucur foarte tare că el îmi este alături, că putem să vorbim, să discutăm, să facem lucruri împreună și sper ca lucrul acesta să se întâmple cât mai mulți ani de acum încolo”, a mărturisit Oana.