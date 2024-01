Regretele Andreei Antonescu. Ce greșeli nu ar mai repeta

Andreaa Antonescu a vorbit despre greșile pe care le-a comis în viață și pe care nu ar mai vrea vreodată să le facă, dar și despre regretele sale.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan erau „pe val” în jurul anilor 2000, iar melodiile trupei Andre avea parte de un real succes. Acum, odată cu trecerea anilor, cele două au devenit mame full time, informează

Ce regretă vedeta

Andreea Antonescu a spus că nu mai dorește să cheltuiască banii pe lucruri care îi aduc un plus de imagine. Decizia vine după ce a cheltui mulți bani pe produse pe care le-a aruncat. Alt regret este legat de operațiile estice. Ea este de părere că ele ar trebui folosite doar pentru a „repara” un defect.

„Nu aș da niciodată bani pe lucruri care să consider eu că îmi aduc valoare. Am învățat de-a lungul timpului…Au fost momente în viața mea, în care am aruncat banii pe tot felul de lucruri pe care mi le-am dori, sau nu, dar am vrut să fie la mine în dressing. Ulterior am realizat că a fi bine cu tine însuți, nu este neapărat despre lucrurile materiale, nu este neapărat despre lucrurile scumpe.

La fel și cu operațiile estetice, dacă îți dorești, rezolvi un complex din copilărie, înțeleg, dar în rest, să cheltuiești niște bani pe ceva care consideri că-ți aduce un plus de imagine, nu sunt de acord. Suntem suficienți noi înșine, putem evolua și atrage atenția și din alte puncte de vedere, nu doar din punct de vedere al caroseriei, cum spunea tatăl meu, sau al vestimentațiilor foarte scumpe.”, a declarat Andreea Antonescu.

Cântăreața își dorește ca și fetele ei să aibă aceleași principii

Artista își dorește ca și fetițele ei să crească prin prisma acestor principii. Ea a dezvăluit că a început să împrumute haine de la fiica ei cea mare și că încearcă să o învețe că oamenii le oferă valoare lucrurilor și nu invers.

„Îmi doresc ca și fetițele mele să fie crescute în același stil. Mai nou împrumut haine de la Sienna, fetița mea cea mare. Purtăm aceeași mărime. O întreb dacă pot împrumuta și îi promit că nu murdăresc de fond de ten. Nu sunt lucruri scumpe, nu tot ce este extravagant este wow. Vreau să cred că lucrurilor le dăm noi valoare, nu invers”, a mai spus artista.