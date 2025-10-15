B1 Inregistrari!
Idila dintre Justin Trudeau și Katy Perry e văzută ca o „criză a vârstei mijlocii". Cum a reacționat fosta lui soție (VIDEO)

Idila dintre Justin Trudeau și Katy Perry e văzută ca o „criză a vârstei mijlocii”. Cum a reacționat fosta lui soție (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 oct. 2025, 23:14
Idila dintre Justin Trudeau și Katy Perry e văzută ca o „criză a vârstei mijlocii”. Cum a reacționat fosta lui soție (VIDEO)
Katy Perry (Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Marechal Aurore/ABACA) și Justin Trudeau (Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Wyld Adrian/CP/ABACA)
Cuprins
  1. Cum e comentată relația dintre Justin Trudeau și Katy Perry
  2. Ce reacție a avut fosta soție a lui Justin Trudeau

Justin Trudeau și Katy Perry au fost surprinși în ipostaze intime. Fostul premier canadian a divorțat anul trecut de soția sa, iar cântăreața s-a despărțit și ea lunile trecute de actorul Orlando Bloom.

Cum e comentată relația dintre Justin Trudeau și Katy Perry

Justin Trudeau (53 de ani) și Katy Perry (40 de ani) au fost surprinși împreună de curând, pe un iaht, în apropierea coastei Santa Barbara.

Cei doi au fost văzuți pentru prima oară împreună la o cină în Montreal, în iulie.

„E un fel de criză a vârstei mijlocii. Își trăiește din nou viața fără constrângeri. E liber de legăturile funcției și căsniciei sale”, a comentat o sursă, citată de presa mondenă.

Justin Trudeau și Sophie Grégoire-Trudeau au divorțat în vara anului trecut, după o căsnicie de 18 ani. Iar în ianuarie acesta a renunțat și la funcția de prim-ministru.

Un prieten al lui Trudeau a vorbit despre „o mare eliberare” pentru fostul premier, după ce acesta a fost ocupat un deceniu cu conducerea țării.

„Amândoi au nevoie de un impuls și ar putea fi ceva benefic reciproc”, a mai spus o sursă. Asta în contextul în care și Katy Perry s-a despărțit în iulie anul acesta de Orlando Bloom, tatăl fiicei sale.

Ce reacție a avut fosta soție a lui Justin Trudeau

Întrebată cum se simte fosta soție a lui Trudeau, sursa din societatea canadiană a răspuns că aceasta a văzut fotografiile cu „amuzament”.

Trudeau și Sophie s-au și reunit pentru Ziua Recunoștinței canadiană. Ea a postat o fotografie cu ei și fiul lor cel mic, în vârstă de 11 ani.

„Nimic din ce iubim nu e menit să fie păstrat pentru totdeauna. Oamenii, locurile, momentele, toate sunt menite să fie trăite, nu posedate”, a susținut Sophie pe rețelele sociale.

