Rică Răducanu a trecut la munca de jos. Fosta glorie rapidistă se descurcă greu cu restaurantul de la Neptun

Rică Răducanu a trecut la munca de jos, la restaurantul pe care îl administrează în stațiunea Neptun, la . Fosta mare glorie rapidistă dă cu mătura, servește turiștii, la masă, și acolo unde este cazul mai strecoară și o vorbă de duh.

Fostul portar de la Guadalajara se descurcă greu cu restaurantul pe care îl deține, alături de familie, în stațiunea Neptun. Încasările sunt mici, pentru că turiștii nu mai sunt dispuși să cheltuie, ca altă dată, pentru că vremurile sunt tulburi. După vacanță urmează o perioadă de austeritatem cu scumpiri, tăieri de salarii și de pensii, iar oamenii se gândesc și la viitor.

Terasa Sirena, amplasată în zona cunoscută „La Steaguri”, din stațiunea , era cândva o prosperă afacere de familie. Lucrurile s-au schimbat, iar acum patronul, trage din greu pentru a ține lucrurile sub control. Spălă pe jos, mătură, servește clienții și se pozează cu turiștii. În același timp, se plânge, oricui are timp să-l asculte, că mai rău ca anul acesta, parcă nu a fost niciodată.

„Nu mai merge, tată, afacerea, anul acesta e rău de tot. Mai vin turiștii, vreo 2-3, pe la orele prânzului, mănâncă o ciorbă, fac o poză cu mine, și pleacă. De bacșiș, ce să mai vorbim, este istorie, nu mai e ca odinioară. Doar barosanii mai lasă câte ceva. Acum toți au banii drămuiți, mulți mănâncă din traistă, își cumpără mâncare de la alimentara, își fac câte un sendviș”, a povestit fostul mare fotbalist, citat de .

Oamenii nu-și mai permit o masă la restaurant

Rică Răducanu îi înțelege și pe turiștii care nu-și mai permit o masă la restaurant. Timpurile sunt grele, recunoaște el, românii au bani din ce în ce mai puțini, astfel că nu-și mai permit mare lucru.

„O ciorbă costă în jur de 20-25 de lei, la toate localurile de la malul mării. E mult pentru turiștii cu bani puțini. Eu am fost aici, vară de vară, am și măturat, am spălat pe jos, am servit, am stat la povești cu clienții, i-am întâmpinat, am făcut tot ce este posibil. Din păcate, ca să mănânci la un local a devenit un lux pentru români”, a mai spus Rică Răducanu.

La Terasa Sirena gătește Costică, vărul lui Rică Răducanu. Pregătește meniuri tradiționale, cu mici, ciorbă de burtă, borș de pește, pomana porcului etc.

„Avem în meniu și bunătăți tradiționale, nu s-au scumpit cu mult, cu un leu până la patru lei. Un mic costă 5 lei, cam ca în Piața Obor, ciorba de burtă este la prețul de 25 de lei, anul trecut era 22 de lei, deci o majorare cu trei lei. Ciorba de pește era la 20 de lei, acum costă 24 de lei. Iar pomana porcului, cu carne și mămăliguță costă 35 de lei, e cât în 2024. Acest local este o afacere de familie, Rică este administrator-șef, el ne spune ce să facem, se ocupă și de turiști, le dă autografe. Lumea vine și de dragul lui, aici, la noi, dar și pentru mâncarea delicioasă, o facem cu suflet”, a povestit bucătarul.