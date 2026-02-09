B1 Inregistrari!
Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa"

Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”

09 feb. 2026, 10:12
Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”
Cuprins
  1. De ce nu poate renunța Rică Răducanu la păcănele, în ciuda pensiei mici
  2. Cine este, de fapt, stâlpul financiar din familia lui Rică Răducanu

Rică Răducanu vorbește fără ocolișuri despre viciul care i-a dat mari bătăi de cap de-a lungul vieții. Patima jocurilor de noroc l-a lăsat de multe ori cu buzunarele goale, iar acum, la pensie, lucrurile sunt ținute sub control strict. Salvarea lui? Soția, cea care administrează finanțele familiei și are grijă nu arunce banii pe fereastră. „Ea ține casa”, a recunoscut fostul portar al Rapidului.

De ce nu poate renunța Rică Răducanu la păcănele, în ciuda pensiei mici

Deși viața a devenit tot mai scumpă, pensia lui Rică Răducanu abia ajunge la aproximativ 2.000 de lei. Cu toate acestea, fostul portar recunoaște sincer că nu a reușit nici acum să scape de dependența de jocurile de noroc. Fosta glorie a Rapidului spune că, oricât și-ar dori să renunțe, impulsul este mai puternic decât voința sa. În opinia lui, păcănelele au devenit o adevărată „boală pe viață”.

„Mă mai duc, măi, tată, și acum, pe la păcănele. Aș fi vrut să le las, că uite s-au scumpit toate, și impozitul, mâncarea, medicamentele, dar nu pot. Îmi tot vine să mă duc. Nu te poți abține, e boală pe viață, e clar! Cum prind niște bănuți, cum mă duc la sala de jocuri. Ideea e că mie îmi place acolo, mă mai văd cu lumea, mai socializez, mai spun un banc, așa ce să fac iarna în casă, sunt un pensionar pe care mulți l-au uitat. Nu prea mă invită lumea la evenimentele sportive sau pe la meciuri. De-abia aștept să vină vara, ca să merg din nou la terasa familiei din Neptun, să mă întâlnesc cu lumea, cu turiștii, să îi servesc, să le spun bancuri. În plus, mai iau și eu un ban, pe lângă pensie”, a declarat Rică Răducanu, potrivit click.ro.

Cine este, de fapt, stâlpul financiar din familia lui Rică Răducanu

La 79 de ani, Rică Răducanu recunoaște fără ezitare că liniștea și echilibrul din familie sunt meritul soției. Ea este cea care gestionează cu atenție fiecare leu din gospodărie.

„Nu mai iau eu pensia, o ia soția, ea știe cel mai bine cum să achite tot, facturile și să ne rămână și de mâncare, de medicamente. Nici nu știu dacă mi-au mai mărit pensia, la un moment dat aveam vreo 2.000 de lei, apoi nevasta nu a mai vrut să-mi spună.

Mai îmi dă și mie ceva mărunțiș, de buzunar, din care mai joc la păcănele. Nu joc bani mulți, dar, de-a lungul timpului, dacă e să calculez, am pierdut destui, poate că mii de euro. Soția e o femeie bună, a ținut mereu casa, ea e șefa! Ne-am mai ciondănit noi, dar nu ne-am dorit niciodată să ne despărțim. Să știți că, de fapt, femeia ține casa. Dacă ea e deșteaptă și se mai face și că nu vede anumite lucruri, e bine, nu e scandal în casă, nu se ajunge la divorț”, a mai dezvăluit fosta glorie a Clubului Rapid.

