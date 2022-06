Rita Mureșan, mai sinceră ca niciodată. Aceasta a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa: „Am plâns pe toate canapelele din televiziuni”

Fostul manechin Rita Mureșan a luat prin surprindere lumea mondenă când, în 2007, a decis să divorțeze de Nelu Mureșan, cel cu care are două fete, Rebeca și Gloria.

Rita Mureșan se laudă cu două fete care îi seamănă leit, dar recunoaște că despărțirea de ele nu a fost deloc ușoară.

Cât de greu i-a fost să accepte că fiicele sale au plecat de acasă

Fostul manechin a vorbit despre perioada în care a suferit cel mai mult. Deși era conștientă că fetele ei s-au transformat în tinere femei și că va urma momentul în care vor trebui să plece pe drumul lor în viață, creatoarea de modă a suferit enorm atunci când a rămas fără ele.

că a fost greu să accepte separarea de Rebeca și Gloria, cele două fiind stabilite în străinătate. Cu toate acestea, Rita este bucuroasă pentru că fiicele sale au parte de o viață decentă și frumoasă.

„Când îți liniștești sufletul parcă se aliniază altfel energiile și ai o altă abordare, inclusiv asupra vieții, asupra mâncării, asupra oricărui alt lucru. Da, acum am sufletul liniștit.

Eu întotdeauna am recunoscut, mi-a fost foarte greu când au plecat copiii de acasă, foarte greu. Cel puțin când a plecat Rebeca, cred că am plâns pe toate canapelele din televiziuni… acela a fost un moment foarte greu, dar apoi a plecat și Gloria”, a spus Rita Mureșan într-o emisiune de la Antena Stars.

Rita Mureșan, despre cele mai grele momente din viața sa

Nu doar despărțirea de cele două fiice a fost un moment dificil, ci și moartea mamei sale. Creatoarea de modă a povestit că s-a consumat emoțional foarte mult și că abia după ceva timp și-a regăsit liniștea.

Rita Mureșan susține că primește semne din lumea de dincolo de la cea care i-a dat viață, chiar dacă s-a stins în urmă cu mai mulți ani.

„Eu nu o visez pe mama, cred că am visat-o o singură dată în 8 ani, dar o visez când îmi spune câte ceva. Odată nu era în cameră cu mine, parcă o auzeam de la bucătărie, nu o vedeam față-n față. Nu mai e nevoie să interpretez visele, cred că am ajuns la nivelul spiritual, cu toate inițierile și toate școlile pe care le-am făcut și toate călătoriile inițiatice, cred că am ajuns la nivelul în care să-mi interpretez visele”, a spus Rita Muresan.

Din dorința de a desluși semnificația acestor semne, cu îngeri și a specificat că nu este făcută de cineva, ci reprezintă o informație pe care o poți folosi pentru tine și pentru familia ta, prin rugăciune și post.

„Eu sunt maestru în mai multe tipuri de inițieri și de exemplu, acum pe 4 iunie am gradul 1 în terapia cu îngeri și pe 5 gradul 2 tot în această terapie. Și eu predau la rândul meu altora, dar elevul ajunge în fața profesorului când este pregătit”, a mai spus creatoarea de modă.