Acasa » Monden » Magicianul Robert Tudor a ajuns pe masa de operații: „Mi-e frică de nu mai pot”. De ce afecțiune suferea

11 nov. 2025, 21:35
Robert Tudor. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
Cuprins
  1. De ce afecțiune suferea Robert Tudor
  2. Cum se simte Robert Tudor după operație

Magicianul Robert Tudor a ajuns pe mâna medicilor. Vedeta a încercat mai multe tratamente până să ajungă la operație, de care a recunoscut că îi era frică. După intervenție, Robert Tudor a făcut o postare în care le-a dezvăluit fanilor de ce afecțiune suferea și cum se simte acum, după ce problema i-a fost remediată. 

De ce afecțiune suferea Robert Tudor

Robert Tudor a traversat momente intense, fiind nevoit să se opereze. Deși a încercat să remedieze problema care îi dădea bătăi de cap prin alte mijloace, în cele din urmă a recurs la intervenția chirurgicală.

Înainte de a intra în operație, magicianul a făcut o postare pe rețelele de socializare în care le-a dezvăluit fanilor că a venit ziua cea mare. Și-a adunat tot curajul pentru a rezolva definitiv afecțiunea care îi îngreuna mersul normal al vieții: deviația de sept. Această problemă medicală, întâlnită destul de frecvent, provoacă dificultăți de respirație care, la rândul ei, duc la apnee în somn sau respirație zgomotoasă.

„A sosit momentul acela. Trebuie să mă operez și mi-e frică de nu mai pot. Mă operez la nas, să îmi ia din cornete și deviația de sept. Cică nu durează mult operația. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă cu această problemă, că nu pot respira corect”, a declarat Robert Tudor, pe TikTok.

Cum se simte Robert Tudor după operație

După operație, Robert Tudor a fost cum nu se poate mai fericit. Nu doar pentru că și-a învins teama, ci și pentru că a rezolvat o problemă care îi îngreuna viața. Acum, poate respira bine și fără alte efecte adverse ale intervenției, cum ar fi învinețirea din jurul ochilor.

„În viața mea nu am respirat așa și m-am uitat în oglindă. Nu sunt vânăt la ochi. Sunt alte operații acum de deviații de sept. Nici nu te învinețești la ochi și cornetele acelea pe care ți le ia din nas le cauterizează. Sunt alt om!”, a mai spus Robert Tudor.

@magicianulroberttudor M-am internat pentru o seara. 🤣🤣 #foryou #fyp #magicianulroberttudor ♬ 3 second countdown(1603291) – Kids Sound

