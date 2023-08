Rodica Popescu Bitănescu are un trecut care încă o doare. Ce dramă ascunde actrița în spatele râsului contagios: „Am nişte amintiri pe care nu le suport”

Rodica Popescu Bitănescu reprezintă una dintre personalitățile marcante ale scenei artistice din România, fiind recunoscută în special pentru râsul său cu totul aparte. Cu toate acestea, în spatele acestui râs molipsitor se ascunde o poveste plină de dramatism.

Rodica Popescu Bitănescu ascunde o mare dramă

La frumoasa vârstă de 85 de ani, marcată de provocări pentru umanitate și a fost martoră la evenimente istorice semnificative, precum cel de-Al Doilea Război Mondial sau perioada regimului comunist. Împreună cu întreaga sa familie, a trecut prin încercări neîndurate datorită acestor vremuri întunecate, experiențe care au lăsat o amprentă adâncă asupra sufletului său.

„Sunt o persoană care trăieşte în prezent, nu mă uit la ce am făcut în trecut. De aceea eu nici nu am fotografii. Eu am rupt tot. Nu mă interesează teancurile de fotografii. Eu am amintirile în cap. Apoi, mie fotografiile îmi fac foarte rău, nu suport trecutul, îmi face foarte rău. Pentru că am nişte amintiri pe care nu le suport, am un trecut dureros, familia mea a trecut prin multe necazuri, pentru că s-au schimbat multe regimuri. Nu vreau să-mi aduc aminte, mă întristează”, a declarat actrița pentru Adevărul.ro, citat de .

Tatăl său a fost arestat de comuniști

, un moment dificil a fost arestarea tatălui său de comuniști din cauza afilierii sale la mișcarea țărănistă. Tatăl a fost închis în închisoarea de la Pitești, unde a suferit torturi groaznice. După eliberare, a murit prematur, la 57 de ani. Rodica Popescu Bitănescu rememorează durerea tatălui său, care a ales să nu împărtășească ororile prin care a trecut în detenție.

„Eu când am făcut facultatea, tata a fost ca prostul în puşcărie la Piteşti, printre amărâţii ăia a fost şi tata, iar acum derbedeii fac mişto. Aţi murit ca proştii, vă spun eu, nu merită. Tata a murit după câţiva ani de la ieşirea din puşcărie, la 57 de ani.Tata a suferit enorm, el era un om foarte fin, foarte bun, blând şi muncitor. Lumea trebuie să ştie şi adevărul ăsta, Ana Pauker a fost mâna dreaptă a lui Gheorghe Gheorghiu Dej şi a adus tare de tot comunismul în România. (…). Eu am rămas speriată, eu am crescut cu teama că mă va lua la Canalul Dunăre Marea Neagră sau că mă deportează în Bărăgan sau că ne trimite în lagăr la ruşi, pentru că asta ştiam eu”, a mai spus actrița.