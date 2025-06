Roxana Nemeș, răsfăț total din partea soțului. Ce gest impresionant a făcut acesta

este însărcinată cu gemeni, iar această reușită a venit după multe eforturi pe care ea și soțul ei le-au făcut. Acum, în postura de graviduță, femeia este „ținută în puf” de partenerul ei, care a făcut un gest demn de admirație.

este bărbatul care o ține „în palme” pe frumoasa blondină. Aceștia sun căsătoriți civil din septembrie 2021 și se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.

Ce gest a făcut Călin Hagima pentru Roxana Nemeș

Roxana Nemeș a făcut public gestul pe care l-a făcut soțul ei pentru ea.

„Asta e iubire! Să îți facă soțul grătar afară la 40 de grade, pentru că ție îți place grătarul pe lemne. Asta e iubire”, a declarat Roxana Nemeș, pe rețelele de socializare.

Ce „pofte” a avut vedeta în sarcină

Cântăreața a povestit faptul că nu a avut prea multe pofte alimentare până acum, în sarcină, însă dorințele sale au fost de altă natură.

„Am tot ce îmi trebuie, îi mulțumesc lui Dumnezeu, chiar am, și dinainte de sarcină. Dar, da, pofte alimentare nu prea am avut, dar pofte să renovez, să cumpăr lucruri noi încontinuu, da, am. Inclusiv genți și astfel de lucruri, mi s-a întâmplat. Ar trebui să fie pofte alimentare, nu pofte… Am terminat acum poftele mele, pentru că deja mi-au venit poftele pentru copii și ne-am liniștit”, a declarat Roxana Nemeș, potrivit