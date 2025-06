Roxana Nemeș, însărcinată cu gemeni, după o perioadă grea de încercări. Prin câte proceduri a trecut vedeta

Roxana Nemeș a reușit să rămână însărcinată, în sfârșit, după o perioadă lungă de încercări. Artista urmează să fie mama a doi copilași, fetiță și băiețel.

După numerose proceduri medicale, artista în vârstă de 36 de ani, este fericită, căci i s-a îndeplinit cel mai mare vis. Roxana Nemeș este căsătorită civil cu Călin Hagima, din septembrie 2021. Deși între cei doi este o diferență de vârstă de 11 ani, acest lucru nu a contat niciodată pentru cei doi parteneri.

Roxana Nemeș, despre procesul prin care a trecut: „Au fost multe teste negative”

a vorbit, în cadrul unei emisiuni, despre întreg procesul prin care a trecut și a explicat cât de mult a contat sprijinul soțului ei, în toată această călătorie.

„A fost o perioadă greuță, psihic și fizic, dar nu am renunțat. Au fost multe teste negative. Nu știu de unde și cum, Dumnezeu clar. Și noi am fost uniți și ne-am dorit atât de mult. Eu niciodată nu mi-am pierdut speranța. A fost și endometrioza, pe care am tratat-o, dar nu scap niciodată de ea cu adevărat. Am făcut un vlog, unde am povestit despre toate lucrurile și mi-au mulțumit foarte multe femei. Greu am făcut-o, pentru că sunt lucruri foarte intime. Dar știi că foarte mulți oameni trec prin asta. Nu mă așteptam să ajung la fertilizare”, a spus Roxana Nemeș, conform

Roxana Nemeș: „Foarte mult contează conexiunea pe care o ai cu doctorul”

Cântăreața a trecut prin cabinetele mai multor medici, până a reușit să rezolve această problemă. Aceasta a spus cât de important este medicul pe care îl alegi pentru a te ghida.

„M-am operat de endometrioză, după care am făcut două înseminări normale, care sunt mai simple puțin. După care am mai fost în Paris, în Turcia, am întrebat, am fost la controale, am vrut să văd și alte păreri de la alți doctori. Într-un final, am ajuns tot la dr. Andreas Vythoulkas, care este minunat. Foarte mult contează conexiunea pe care o ai cu doctorul”, a adăugat viitoarea mămică.