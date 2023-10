Șatra B.E.N.Z organizează un moment special în memoria lui Nosfe / A trecut un an de la moartea artistului: „Vă invităm cu drag…”

Șatra B.E.N.Z anunță un eveniment special dedicat memoriei lui Nosfe, rapperul carismatic din trupă, care a trecut în neființă acum un an. Prietenii și fani sunt invitați să se alăture acestui omagiu duminică, la Biserica Izvorul Tămăduirii, pentru a-și aminti de artistul cu un talent unic și o prezență scenica remarcabilă, relatează .

Un an de la pierderea tragică a lui Nosfe

În dimineața de 16 octombrie 2022, lumea muzicală a României a fost zguduită de , unul dintre cei mai iubiți rapperi din trupa Șatra B.E.N.Z. Artistul s-a prăbușit în curtea propriei case, iar soția lui a sunat imediat echipajele de urgență. Din nefericire, acestea au fost nevoite să anunțe decesul său.

Autopsia a confirmat că rapperul a suferit un infarct, punând capăt prematur unei cariere muzicale în plină ascensiune.

Prietenii vor organiza un eveniment în memoria lui Nosfe

În acest moment de adâncă tristețe, prietenii, colegii de trupă și fani ai lui Nosfe se vor reuni pentru a-l comemora într-un eveniment special organizat de Șatra B.E.N.Z.

„Vă invităm cu drag să vă alăturați nouă într-un moment special de comemorare pentru a marca un an de la pierderea lui Nosfe. Vă așteptăm la monumentul funerar dedicat lui și vă încurajăm pe fiecare dintre voi să aduceți câte o floare și să împărtășiți gândurile și amintirile voastre despre el. Biserica Izvorul Tămăduirii, Dumbrăveni, Strada Dealul Bisericii 54, duminica, 15.10.2023, începând cu 12:00”, este mesajul transmis de Șatra B.E.N.Z pe rețelele de socializare.

Această comemorare este șansa pentru cei care l-au iubit pe Nosfe să se adune și să-și amintească de talentul, pasiunea și energia sa debordantă care au inspirat și au atins inimile multora.

Cum a reușit Mădălina Crețan să treacă peste moartea soțului ei

În timp ce fanii își pregătesc gândurile și amintirile pentru evenimentul de comemorare al lui Nosfe, cei apropiați lui rămân profund afectați de dispariția sa. Mădălina Crețan, soția lui, a trebuit să facă față unei pierderi devastatoare și să învețe să continue fără persoana iubită.

„Nu mi-am revenit, m-am transformat, am învățat, am acceptat, am căzut, m-am ridicat, mi-am dat voie să simt, să plâng, să sufăr, să zâmbesc.”

Mădălina Crețan a subliniat importanța de a sărbători viața pe care au avut-o împreună și de a continua să fie prezentă pentru cei care încă au nevoie de ea.