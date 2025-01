Saveta Bogdan a dezvăluit câteva leacuri băbești pentru a scăpa de tuse și de răceală: „Vă ofer și modul de preparare”

Ne aflăm în plin sezon al virozelor. Solista de muzică populară a oferit câteva mici , pe care le-a preluat de la mama sa, pentru a ajuta la ameliorarea simptomelor de răceală. Însă, nu trebuie să renunțăm la a merge la medic, pentru a evita complicațiile grave.

Saveta Bogdan a povestit ce leacuri băbești urma în copilărie, pentru a scăpa de răceală. La aceste trucuri apelează chiar și acum.

„Trebuie să cerem ajutor medical, aceste mici leacuri sunt numai pentru a ameliora starea de sănătate. Mama ne punea să stăm cu picioarele într-un lighean cu apă caldă, în care adăuga sare. Iar dimineața, pe stomacul gol, ne dădea să mâncăm niște usturoi, după care beam o cană cu lapte proaspăt. Te mai întrema, te simțeai mai bine”, a relatat Saveta Bogdan, pentru

Trucuri pentru a scăpa de „tusea măgărească”

Saveta Bogdan a oferit și un remediu care ajută la ameliorarea tusei sâcâitoare, denumită în popor și „tusea măgărească”:

„Pe lângă tratamentul medicamentos, mama ne mă facea sirop de ceapă, vă ofer și modul de preparare: Într-o oală punem la fiert un litru de apă și trei cepe. Lăsăm să fiarbă până când rămâne numai un sfert din apă. Se lasă la răcit și apoi se bea acest sirop, de mai multe ori pe zi. Dar, mai am un alt mic secret: ridiche neagră, găurită în mijloc, cu miere. O lăsăm așa, câteva ore, apoi bem zeama”, a mai spus Saveta Bogdan.

„Din banii pe care îi câștig din muzică îi mai ajut și pe cei necăjiți”

Marea artistă de muzică populară nu se lasă de cântat și de concerte nici la 78 de ani:

„Cânt, îmi place scena. De ce să renunț, ce să fac acasă, la pensie? Așa mai îmi rotunjesc veniturile. Am cântat în 2024 și în America, unde locuiește fiica mea. Dar nu aș rămâne acolo, nu m-aș stabili în America, am aici publicul meu. Din banii pe care îi câștig din muzică îi mai ajut și pe cei necăjiți, am în bloc câteva persoane cu pensii foarte mici, le mai duc mâncare”, a mai declarat interpreta.