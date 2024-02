Saveta Bogdan nu se mai gândește la măritiș: „Am avut doi soți, mi-au murit amândoi. Îmi ajunge!”

În vârstă de 78 de ani, Saveta Bogdan se numără printre cele mai joviale artiste din folclorul românesc. Cântăreața dovedește din plin că . Aceasta se iubește de ceva timp cu un bărbat mult mai tânăr decât ea, iar în cadrul unui interviu a dezvăluit și de ce nu mai dorește să se căsătorească.

De ce nu se căsătorește artista cu iubitul ei avocat

Îndrăgita interpretă de muzică populară , mai ales din punct de vedere amoros.

Cu toate că a trecut prin două căsnicii eșuate, aceasta trăiește în prezent trăiește o adevărată poveste de iubire cu iubitul avocat stabilit peste hotare. Pe de altă parte, cântăreața a dezvăluit că nu are de gând să mai ajungă în fața altarului.

„Avocatul a vrut de mai multe ori să mă mărit cu el. A vrut de acum 10 ani. Eu am spus că eu de măritat, nu mă mai mărit niciodată! Am fost căsătorită de două ori, îmi ajunge. Nu are rost să mă căsătoresc și a treia oară.

Am avut doi soți, mi-au murit amândoi, nu mai vreau să mă mărit. Iubire nu mai este la vârsta asta, dar există un respect și o obișnuință. , mă întreabă ce fac, se interesează de mine”, a spus artista, notează .

„El este la el în America, eu sunt aici. Mă sună toată ziua când scapă de procesele lui. Eu când vin în America, el pleacă în altă parte. De câte ori mă duc în America, el are treabă. Eu mă duc la copilul meu și mai am și spectacole acolo în Greenland. Anul trecut când am mers în America, el a plecat în Maldive. Mi-a zis și mie să merg, dar nu am vrut. Nu mi s-a părut în regulă, căci eu mergeam la copilul meu” , a mai dezvăluit Saveta Bogdan.

Ce trucuri de frumusețe are Saveta Bogdan

Multe persoane s-au întrebat și să aibă un ten perfect la vârsta de 78 de ani. Răspunsul a fost dezvăluit într-un recent interviu acordat de vedeta din folclorul românesc.

Artista își menține tenul frumos și îngrijit fără a cheltui foarte mult. Ea utilizează o cremă hidratantă și se demachiază regulat. În plus, înainte de a urca pe scenă, folosește o mască naturală din gălbenuș de ou și zeamă de lămâie, aplicând-o pe față pentru 10 minute.

„Mereu am grijă de fața mea și pentru asta nu fac eforturi financiare mari. Eu la vârsta mea nu am riduri. Tot timpul mă dau pe față cu o cremă plus că în fiecare seară eu mă demachiez ori cu demachiant, soluție, ori cu servețele. Mai am un ritual, înainte să am un eveniment fac o pastă acasă dintr-un gălbenuș de ou și puțină zeamă de lămâie, le amestec, după le pun pe față. Las timp de zece minute după care mă spăl, după care mă dau cu o cremă hidratantă, normală, ce conține miere de albine, atâta tot”, a mărturisit vedeta, potrivit