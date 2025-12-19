Saveta Bogdan nu și-a putut crede ochilor când a văzut cât i-a venit factura la curent. Artista nu s-a mai putut abține, așa că le-a transmis un mesaj politicienilor, în contextul scumpirilor tot mai mari.

Cât i-a venit factura la curent cântăreței Saveta Bogdan

Saveta Bogdan a avut un șoc când a văzut cât are de plătit la curent. Scumpirile uriașe din acest an, dar și faptul că artista este nevoită să se încălzească cu un radiator electric, pentru că nu are căldură, au făcut ca factura la curent să crească semnificativ. Într-un interviu recent, interpreta de muzică populară a dezvăluit cât are de plată, dar și faptul că suma este de peste două ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„La mine în casă e frig iarna, locuiesc într-un bloc mai vechi, de pe Calea Moșilor, aici în fiecare an ne opresc apa caldă. Cam de trei zile ne-au mai dat drumul, caloriferele sunt însă doar călduțe.

Prin urmare, mai bag în priză un radiator, ca să mă încălzesc, mai ales când fac baie, ca să nu răcesc. Anul trecut, mi-a venit de plată la curent suma de 300 de lei, acum am vreo 700 de lei, deci mai mult decât dublu. În acest moment nu am bani, voi achita după ce iau pensia din ianuarie, acum am cheltuit banii ca să fac și eu ceva de mâncare, pentru Sărbători”, a spus , pentru Click!.

Ce face Saveta Bogdan pentru a-și suplimenta veniturile

Saveta Bogdan observă cu stupoare că deciziile politicienilor au adus țara în sărăcie. Oameni care altădată se descurcau fără probleme, acum sunt nevoiți să cerșească prin piețe pentru a se întreține.

„Le doresc sănătate, însă, le urez și să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic. Păi, ei ies pe străzi, să vadă cum cerșesc oamenii? Eu merg prin , a ajuns lumea să cerșească prin piețe, oameni bine îmbrăcați, care cândva erau cineva.

E îngrozitor ce se întâmplă în România, să n-ai nici bani să te hrănești! Am trăit și aceste vremuri grele și dure! Am fost prin piața Obor, am vrut niște beculețe pentru brad, dar nu mai aveam bani. Mi le-a dat nea Toni, vânzătorul, gratuit, de milă”, a mai precizat Saveta Bogdan.

Nici artistei nu îi este ușor. Pentru a-și suplimenta veniturile din pensie este nevoită să mai ia, ocazional, cântări. Nu își dorește să apeleze la sprijinul fiicei ei, conștientă fiinc că și aceasta face eforturi pentru a duce o viață decentă.

„Am intrat să îmi cumpăr niște iaurt, gem, lapte și fasole păstăi, și mici fleacuri. Am plătit aproape 100 de lei. Și am ieșit din magazin cu punga goală. Este jale în România, cu prețurile astea! Eu sunt nevoită să mai cânt, ca să-mi rotunjesc pensia, nu vreau banii fiicei mele, are și ea problemele ei”, a mai spus artista.