Saveta Bogdan, dezvăluiri surprinzătoare: Interpreta de muzică populară a fost cerută în căsătorie de Gheorghe Turda / De ce l-a refuzat: „Am zis că nu îmi trebuie măritat”

Saveta Bogdan, indrăgita interpretă de muzică populară, a dezvăluit recent că, în tinerețe, a fost cerută în căsătorie de către faimosul cântăreț .

Cu toate că acesta era un bărbat frumos, a refuzat propunerea, explicând că nu voia să se implice romantic cu un coleg de breaslă. Acum, cântăreața se bucură de o nouă relație, refuzând să dezvăluie identitatea partenerului ei, relatează .

Saveta Bogdan, cerută în căsătorie de Gheorghe Turda

a făcut mărturisiri surprinzătoare cu privire la trecutul său amoros, dezvăluind că Gheorghe Turda a cerut-o în căsătorie la scurt timp după divorțul ei.

Cu toate că îl aprecia pe Turda, Saveta a respins propunerea, argumentând că nu dorea să amestece viața personală cu cea profesională.

„Gheorghe Turda m-a cerut de nevastă, dar nu am vrut să mă mărit. Am zis că nu îmi trebuie măritat, pentru că mă despărțisem de fostul soț. Dar m-a cerut în căsătorie Turda, a recunoscut. Dar am zis că nu, nu mă mărit.

Nu că nu mi-a plăcut de el, pentru că era un bărbat foarte frumos și este și acum, arată bine, dar nu m-am gândit să mă mărit niciodată cu un coleg”, a spus Saveta Bogdan pentru .

Ce spune cântăreața despre relația actuală

Cântăreața, care s-a căsătorit și a divorțat de două ori, se bucură acum de o relație nouă.

Cu toate acestea, ea refuză să ofere detalii despre identitatea partenerului său, menționând că este o relație de mulți ani și că acesta nu este implicat în industria muzicală. Saveta își păstrează viața privată departe de ochii publicului.

„E o treabă de mulți ani. El nu e în domeniul meu, nu vrea să îi spun numele și nici să mă afișez cu el pe undeva (…) Eu am avut divorțul acum 30 de ani. Atunci l-am cunoscut.

După vreo 10 ani ne-am reîntâlnit la un spectacol în Obor. Acolo el a venit la mine și m-a întrebat dacă îl mai țin minte, că el a fost avocatul de la procesul meu de divorț. Am făcut schimb de numere de telefon, iar el tot a căutat să mă sune.

Mă întreba mereu ce fac, dacă mi-am băut cafeaua. Uite așa s-a legat prietenia aceasta”, a declarat Saveta Bogdan, în exclusivitate pentru

Gheorghe Turda a ales să rămână singur după moartea soției sale

Pe de altă parte, a ales să trăiască singur, fără a se implica într-o relație romantică după pierderea soției sale acum 14 ani.

Cântărețul recunoaște că a încercat să iubească din nou, dar fără succes, decidând să rămână concentrat pe relația sa de familie și să evite speculațiile mediatice.

„Sunt solo, sunt cu fetele mele, cu nepoții mei. Eu am o relație de familie foarte sănătoasă, iubesc tot ce e frumos pe această lume, mai ales familia. Familia mă înnobilează, toate reușitele de familie. După moartea soției mele, acum 14 ani, a trebuit să mă gândesc să îmi refac într-un fel viața.

Eu am o deviză a vieții de atunci încoace, singurătatea ucide. Am încercat o dată, am încercat de două ori și nu a mers și atunci m-am oprit.

Am stopat orice legătură cu presa vis a vis de știrile de prost gust, mi-au atribuit niște lucruri pe care nu le-am făcut. Și chiar din contră, am ajutat oamenii cât am putut pe fiecare și chiar m-au exploatat de bunătatea mea. Mulți colegi de breaslă, de scenă, de cântec, alții mai valoroși, alții mai puțin valoroși. Sigur că m-a afectat sufletește”, a declarat pentru .