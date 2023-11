Saveta Bogdan își face intervenții estetice. Ce dorește să-și facă artista la 77 de ani

, ia în considerare să apeleze la intervenții estetice pentru a-și revitaliza aspectul. Artista dorește să-și mascheze ridurile de pe față printr-o serie de proceduri estetice. În prezent, și-a făcut deja o listă de dorințe și visează să le îndeplinească înainte de sărbătorile de Crăciun.

Saveta Bogdan vrea să-și facă intervenții estetice

„Am făcut reclame, dar nu m-am înțepat cu acele, că mi-e frică să nu mă zbârcesc după. Dar s-ar putea să fac înainte de Crăciun. Vreau acid în buze, dar vreau să umblu mai mult la față și puțin la ochi”, a dezvăluit Saveta Bogdan pentru .

că adoptă o rutină de îngrijire simplă și eficientă. În fiecare seară, își îndepărtează machiajul complet, iar înainte de a participa la orice eveniment public, își pregătește o mască facială din ingrediente naturale, cum ar fi un gălbenuș de ou și o picătură de zeamă de lămâie.



Artista are o rutină de îngrijire simplă

„Mereu am grijă de fața mea și pentru asta nu fac eforturi financiare mari. Eu la vârsta mea nu am riduri. Tot timpul mă dau pe față cu o cremă plus că în fiecare seară eu mă demachiez ori cu demachiant, soluție, ori cu servețele.

Mai am un ritual, înainte să am un eveniment fac o pastă acasă dintr-un gălbenuș de ou și puțină zeamă de lămâie, le amestec, după le pun pe față. Las timp de zece minute după care mă spăl după care mă dau cu cremă hidratantă, normală, ce conține miere de albine, atâta tot”, a mai declarat Saveta Bogdan.