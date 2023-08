Scandal la Festivalul Berlioz: Celebrul dirijor Sir John Eliot Gardiner, în vârstă de 80 de ani, l-a pălmuit şi lovit cu pumnul pe un cântăreț. Ce l-a făcut „să-și piardă cumpătul” (VIDEO)

Celebrul dirijor Sir John Eliot Gardiner, în vârstă 80 de ani, l-a pălmuit şi lovit cu pumnul pe basul William Thomas, 29 de ani, pe motiv că a părăsit scena pe partea greşită după prima parte a operei „Les Troyens”, susținută la Festivalul Berlioz, informează Gardiner a transmis apoi scuze atât publice, cât și în privat lui Thomas. De asemenea, el s-a retras de la toate reprezentațiile „Les Troyens” care au mai rămas,

Scandal la Festivalul Berlioz după ce un dirijor a devenit violent

Potrivit , care citează , Sir John Eliot Gardiner s-a apropiat de un grup în care se afla și William Thomas și l-a certat pe acesta. Ținând în mână o halbă de bere pe jumătate plină, dirijorul i-a spus: „Îmi vine să-ți pun asta-n cap”.

Când Thomas i-a spus să nu facă asta, Gardiner l-a plesnit și i-a dat un pumn în gură. A urmat apoi o scurtă ceartă, după care Thomas a plecat.

Potrivit unor surse, organizatorii nu au făcut niciun fel de aranjamente pentru ieșirea de pe scenă.

Agentul lui Sir John Eliot Gardiner a afirmat că acesta suferise din cauza caniculei din regiune în noaptea precedentă, caniculă coroborată cu o schimbare recentă a medicaţiei pentru problemele cardiace de care dirijorul suferă.

Dirijorul Sir John Eliot Gardiner a cerut scuze pentru ieșirea violentă

Celebrul dirijor a transmis apoi scuze publice și a precizat că i-a cerut iertare și lui William Thomas personal. Gardiner a punctat că n-are nicio scuză și conștientizează perfect că a greșit.

„Regret profund incidentul care a avut loc la Festivalul Berlioz și cer scuze pentru că mi-am pierdut cumpătul. Nu am nicio justificare pentru comportamentul meu și i-am cerut iertare personal lui Will Thomas, față de care am un profund respect. Cer scuze și celorlalți artiști pentru disconfortul pe care l-am creat. Realizez acum cât de mult i-am deranjat pe ceilalți participanți la acest proiect major, care e atât de drag sufletului meu.

M-am întors în Regatul Unit și am decis să mă retrag din toate spectacolele „Les Troyens” care au mai rămas. (…) Știu că violența fizică nu e niciodată de acceptat și că artiștii ar trebui mereu să se simtă în siguranță. Vă rog să aveți răbdare cu mine și să mă înțelegeți, cât timp reflectez la acțiunile mele”, a transmis dirijorul Sir John Eliot Gardiner.

El a fost înlocuit de asistentul său, Dinis Sousa.