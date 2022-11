Scandalul dintre Claudiu Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă. Câtăreața susține că este urmărită și terorizată zilnic: ”În loc să-l intereseze copiii, se pare că-l interesează de mine în continuare”

Claudia Pătrășcanu tună și fulgeră și după terminarea procesului în care s-a stabilit că . Vedeta îl acuză pe fostul soț că pune oameni să o urmărească zilnic și că e preocupat mai mult de viața ei decât de a copiilor.

Cântăreața susține că fostul soț pune oameni să o urmărească

Se pare că finalul procesului nu este și finalul scandalului între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, cântăreața spune că nu mai suporta ca fostul soț să se bage cu bocancii în viața ei să să fie urmărită. Vedeta a mărturisit că nu are liniște povestind că atât în timpul procesului, cât și acum, este urmărită de oameni puși de Gabi Bădălău.

”Era de așteptat din punctul meu de vedere ca cei mici să rămână lângă mine, era normal. Cu timpul mi-am dat seama că orice ar fi încercat să mi se facă, copiii clar trebuiau să rămână lângă mine. Ne-am bucurat foarte mult, ne vedem în continuare de treburile noastre, de viață. Dar deși, din păcate, divorțul s-a terminat, custodia s-a înțeles unde, tot mai sunt situații neplăcute și nu se trece peste, nu știu de ce. Nu cred că se va ajunge la un numitor comun. Având în vedere că am divorțat, sunt urmărită încontinuu. Încontinuu sunt urmărită, din timpul procesului am fost urmărită, dar am zis că urmărește să vadă ce fac, cum fac, n-am înțeles nici acum. Da, ies cu două mașini după mine zilnic de câteva luni bune…”, a spus Claudia Pătrășcanu Spynews.ro.

Gabi Bădălău ar refuza să o lase în pace

Deși până acum nu a vrut să dezvăluie problemele cu care se confruntă, vedeta nu mai suportă teroarea provocată de tatăl copiilor ei. Aceasta a mărturisit că deși a încercat să rezolve situația cu Gabi Bădălău și să îl convingă să îi ofere liniște acesta nu renunță.

”Nu m-a interesat să ies, să mai spun, am încercat să vorbesc cu el, i-am explicat să mă lase în pace, să-mi văd de creșterea și liniștea copiilor. Nu mai vreau să merg la poliție, nu mai vreau nimic, vreau doar liniște, dar nu înțelege sub nicio formă. Nu-mi explic de ce în continuare îmi oferă coșmar și mie, și copiilor. Nu pot liniștită să merg cu ei undeva că hop unul după mine.

Pe autostradă la fel, n-am voie să muncesc, n-am voie să fac nimic. N-am voie să muncesc pentru copii, n-am voie să-mi văd de viața mea, să fiu fericită, n-am voie să fiu cu nimeni, n-am voie să fac nimic din punctul lui de vedere. Nu-mi explic de ce trimite două mașini după mine. Am înțeles cât a fost procesul, n-a găsit nimic, dar de ce continuă să facă lucrul ăsta. În loc să-l intereseze copiii, se pare că-l interesează de mine în continuare. Nu știu de ce face lucrul acesta”, a mai zis artista.

”Gabi e omul strategilor”

Claudia Pătrășcanu a continuat seria acuzațiilor spunând că Gabi Bădălău e . Totodată artista a reacționat după ce fostul soț a declarat pentru Antena Stars că ar urma să inventeze lucruri noi.

”Gabi e omul strategilor, ca atare gândiți-vă că trei ani de zile a fost învățat să facă strategii cât a putut el. Omul acesta n-a făcut decât să mă denigreze, să-mi facă viața un calvar și să mă chinuie ca pe hoții de cai. Eu n-am inventat nimic și s-a văzut, n-am făcut decât să mă ocup de creșterea copiilor, ca atare sunt lângă mine, n-am făcut decât să fiu alături de ei și voi fi toată viața, până când voi închide ochii, așa mi se pare normal. Eu nu sunt genul de părinte care se bate cu pumnul în piept și nu întreb de sănătatea lor”, a mai zis Claudia Pătrășcanu.

Artista susține că fostul soț e mai preocupat de ea decât de copii

Cântăreața a povestit că în urma unei excursii la Constanța, în care copiii au mers alături de tatăl lor, unul dintre ei s-ar fi întors răcit și își acuză fostul soț că nu s-a ocupat de îngrijirea adecvată a micuțului.

”Mi l-a adus pe Gabriel bolnav, acum în acest weekend și n-a fost în stare să cheme un doctor de familie sau medicul pediatru să-l consulte. N-a putut să respire toată noaptea, am stat lângă el și l-am păzit. L-am rugat să mă ajute cu un medic pentru Nicolas, că are probleme cu nasul, un ORL-ist foarte bun din București, sunt 6-7 luni de când l-am rugat și n-a făcut nimic pentru copilul nostru. El știe doar circ, doar să mă urmărească, doar înjurături, dar nu înțeleg care mai e scopul.

Ce mai vrea de la mine? Care e problema lui dacă aș avea o relație frumoasă extraordinară cu un om minunat, bun și sufletist? Aa, e gelos!? Că n-a putut el să facă un întreg pentru familia lui când n-a făcut-o și pentru copii?! Care e problema lui dacă eu mă recăsătoresc, care e problema lui? Dacă eu sunt fericită și sănătoasă înseamnă că cei mici sunt la fel. Am impresia că lui nu-i convine când copiii nu sunt bine, nu înțeleg”, a mai zis Claudia Pătrășcanu.