Scandalul între Connect-R și Tudor Chirilă. Acuzații grave, privind excluderea de la un concert: “Nu-s aberații. Sunt informații de la un om din interior care a asistat la scena asta”

Discuții aprinse au izbucnit pe rețelele de socializare, după ce Tudor Chirilă și Connect-R au pornit o dispută aprigă. Totul a pornit după acuzațiile potrivit cărora Connect-R a fost exclus de la un concert organizat de un post de radio din cauza lui Tudor Chirilă, speculații pe care acesta din urmă le-a respins.

În replică, Connect-R a oferit o declarație tăioasă, susținând că deține informații de la un martor direct, potrivit .

Artistul Tudor Chirilă a fost primul care a vorbit despre această situație, cerând public ca Connect-R să aducă dovezi pentru afirmațiile sale.

„Circulă un fake news grosolan promovat de artistul Connect-R care susține că interzicerea participării lui în spectacolul Magic Christmas organizat de radioul Magic FM a fost cauzată de mine. Nu am nicio legătură cu acest conflict, am participat pro bono în calitate de susținător Dăruieşte Viață și îmi respect colegii de breaslă indiferent de opiniile lor politice. Nu am militat și nu aş milita vreodată pentru cenzurarea vreunui artist. E contra principiilor mele.

Îl invit pe Connect-R să probeze aceste afirmaţii, altminteri nu face altceva decât să devină un distribuitor de calomnie, situație care nu cred că îi face cinste. De asemenea, invit organizatorii evenimentului să precizeze poziția lor vis-a-vis de afirmațiile sale”, a declarat Tudor Chirilă.

Reacția lui Connect-R nu a întârziat să apară. Acesta a spus că informațiile primite provin de la o persoană credibilă, care a fost martoră la presupusele presiuni făcute de Chirilă. De asemenea, Connect-R și-a exprimat dezamăgirea față de o situație ulterioară, în care fiica sa nu ar fi fost primită să cânte la postul de radio.

„Tudore, nu-s aberații. Sunt informații de la un om din interior care a asistat la scena asta. E un om veridic, cu coloană vertebrală, care n-ar fi făcut asta în mod normal, dar i s-a părut o nedreptate. Aveam informația de atunci, dar eu n-am spus-o. N-am mai vrut să dezvolt toată treaba asta. Mi-e silă de ping-pong-uri de genul ăsta. Și eu am lucruri mai bune de făcut. Am fost întrebat, am răspuns. N-am nimic cu tine personal. Să fii sănătos.

Partea proastă e că de la treaba asta făcută de radio cu concursul tău, s-a ajuns să se răzbune pe un copil de 11 ani care a venit să cânte un cântecel ulterior la radio și care n-a mai fost lăsat. Eu în inima mea te-am iertat, și tu știi foarte bine că în momentul în care vei pune capul pe pernă, alaiul zgomotos al conștiinței tale îți va vorbi”, a spus Connect-R.