Schimbare radicală a stilului de viață pentru Bodo, solistul trupei Proconsul, la 3 ani de la infarct: „Am început să fac ...”

Bodo de la Proconsul a trecut printr-o perioadă dificilă în urmă cu trei ani. Artistul a suferit un infarct, iar viața i s-a schimbat radical.

Cântărețul s-a mutat în Dobrești, împreună cu soția sa, care are grijă ca el să își ia zilnic medicamentele.

Bodo și-a schimbat radical stilul de viață

Bodo și-a schimbat stilul de viață după ce în urmă cu trei ani a suferit un infarct. Cântărețul nu a știut, iar când a ajuns la spital, medicii . Artistul, pe numele său real Bogdan Marin s-a mutat din București, departe de agitația din Capitală și duce o viață liniștită la țară.

Acestuia i-au fost montate trei stenturi la inimă, iar acum duce o viață liniștită alături de familia sa. Cântărețul s-a mutat din București și a decis să locuiască în Dobrești, județul Argeș. Viața lui Bodo s-a schimbat radical la aproape 3 ani de la infarct, iar soția sa este atentă cu el. Bodo i-a pastile de trei ori pe zi și nu urmează niciun regim. Mai mult, artistul a declarat cu mândrie că are multe activități în curte, iar acest lucru îi place foarte mult.

„Am mai multă grijă de el. În fiecare dimineață îl întreb dacă și-a luat medicamentele, după 3 ani, el tot îmi spune că a uitat”, a spus soția artistului, Loredana, potrivit .

„Trebuie să întorc toată binecuvântarea asta pe care am primit-o cu răbdarea. Dumnezeu a avut răbdare cu mine. Am regim doar în ceea ce privește medicamentația, în ceea ce privește viața la țară și alimentația, nu. Am început să fac mai multă treabă, mai multă mișcare, eu gătesc pentru familie, e tare frumos”, a transmis Bodo.

Bodo și soția sa s-au mutat din București

Bodo și soția sa au decis să se mute din București într-un loc liniștit, departe de agitația din Capitală. Chiar și așa, artistul este nevoit să meargă în București o dată pe săptămână, dar nu mai suportă traficul din oraș.

„Ajung la București o dată, de două ori pe săptămână, iar atunci când intru, mă gândesc cum să ies mai repede, din cauza aglomerației și pe care ți-o dă traficul din București. Îmi dăunează agitația. O stare care nu-i normală. Nu cred că există persoane fericite care stau în trafic”, a mai spus cântărețul.