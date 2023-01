Sebastian Dobrincu, eliminat de la Survivor România 2023. A părăsit competiția în cârje

Faimosul s-a accidentat la picior pe traseu, a ajuns la spital, unde medicii au descoperit că acesta trebuie să fie operat de urgență. Pentru el, competiția din Republica Dominicană a luat sfârșit.

El va fi nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală

După două zile de la accidentare, Sebastian Dobrincu și-a făcut apariția la Survivor România 2023 în cârje. Faimoșii au sărit în sus de bucurie când l-au văzut, au crezut că acesta va reveni pe traseu.

Din păcate, acest lucru nu va mai fi posibil.

Sebastian Dobrincu merge acum în cârje, după ce s-a accidentat. Are glezna de la piciorul stâng bandajată. Curând, el va fi nevoit să sufere o intervenție chirurgicală.

„Ca să fiu sincer mă simt frustrat pentru că până acum Survivor mi-a fost o experiență care mi-a priit cu totul. Intram pe traseu cu drag, cu adrenalină, să fiu cu nebunii mei.

În schimb, cred că toate lucrurile în viață se întâmplă cu un motiv, știe Universul și Dumnezeu cum le așază pe toate.

Pare că până aici a fost. Dacă la începutul emisiunii spuneam că Survivor e un nou capitol în viața mea, pare că termin aici momentan. Termin cu zâmbetul pe buze, recunoscător pentru tot ce am trăit alături de nebunii mei, de adversarii noștri”, a declarat el, la Survivor.

Și a continuat: „Plec cu multe lecții. Din păcate, verdictul medical spune că am nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.

Și intervenția asta doare mai puțin decât toată frustrarea acumulată că eu nu pot să continui, am venit cu cele mai bune intenții, am venit să lupt, n-am venit să câștig, n-am nevoie de fani, de bani, n-am nevoie de altceva în afară să lupt…Din păcate nu am putut!”, a încheiat Faimosul.