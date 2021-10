Secretul lui Andi Moisescu: A dezvăluit cum a cucerit-o pe Olivia Steer

Andi Moisescu a făcut dezvăluiri în premieră cu privire la modul în care a cunoscut-o pe actuala ta soție, Olivia Steer. Cei doi sunt căsătoriţi din anul 2004. Mai mult, vedeta de la ProTV recunoaşte faptul că nu i-a fost deloc uşor să o cucerească.

„Am cunoscut-o cu doi ani înainte să ne căsătorim, am cunoscut-o în mediul nostru, al televiziunii. Înregistram la Pro TV celebrul imn de 1 decembrie. Atunci, am cunoscut-o. Știam de ea, îmi atrăsese atenția un vecin de bloc, de palier, care era tot din Oradea, prieten din copilărie cu ea. ”Știi că eu sunt prieten vechi cu o colegă de-a ta’”, ”Cu cine?”, și mi-a zis de Olivia.

Era corespondent pe vremea aceea. Chiar n-o știam. ”Păi, ia să te uiți s-o vezi!”. Și-atunci am dat pe TV și era o corespondență din Oradea. ”Ia uite, mă, cum de nu o știam…”. Atunci am văzut-o cu adevărat. Și de atunci, ușor, ușor… Bine, ușor,… că a fost greu! A fost greu s-o cuceresc, orădeanca, ardeleanca, s-a lăsat greu”, a detaliat Andi Moisescu la podcastul lu Mihai Bobonete, notează protv.ro.