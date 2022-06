Selly își ia rămas bun de la burlăcie? Ce dezvăluiri a făcut vloggerul despre viața sa

Andrei Șelaru sau Selly este, la 21 de ani, un celebru vlogger, cântăreț și actor român. Popularitatea și-a dobândit-o prin intermediul canalului său de YouTube. În cadrul unui interviu pentru , tânărul a vorbit despre realizări, vacanță, preferințe culinare și viața alături de Smaranda, fata care îi ține inima ocupată de patru ani.

Rutina de influencer

Selly a menționat că programul unui influencer nu este ușor. Treziri dimineața devreme în zile cu filmări este doar una dintre încercări.

„Dacă este zi de filmare va trebui să mă trezesc la 6:00 dimineața, apoi mers pe platou, îmi pun ceasul, sună alarma. Dacă zilele de filmare nu încep devreme, se termină apoi prea târziu, adică după ora 12 noaptea. Iar overtime-ul este scump, oamenii buni costă mult când treci de 12 ore. Am acum seria aceasta „La muncă”, unde coordonez o echipă de 10 persoane, la fiecare zi de filmare e haos, multe locații, nebunie, alergătură multă”

Vloggerul a spus că stă foarte mult la calculator, pentru a reuși să facă toate proiectele și să gestioneze și business-ul. Uneori, însă, munca devine relaxantă.

„Sunt părți ale acestui job care mă relaxează, altele sunt obositoare. Dacă e weekend, lucrez într-un ritm mai lent, mă mai duc pe la piscină, pe la sală și poate vinerea mai ieșim într-un club”

Planuri de vacanță

de vacanță. Destinația pentru două săptămâni din luna iulie este Grecia.

„Poate în august mai facem altceva, o croazieră, încă nu știu. Sincer să fiu, nici nu am avut timp să mă ocup nici de vacanța aceasta din Grecia, am luat doar cazarea, dar nu și transportul. Am acum două formate noi pentru YouTube pe care o să le lansez de curând și vor fi o surpriză. Nu pot să vorbesc prea mult despre el e așa că înțelegeți de ce nu am timp pentru vacanță”, a spus tânărul.

Vedeta este împreună cu iubita sa de patru ani. El se declară satisfăcut de partenera sa, pentru că este „la fel de ocupată și o fată independentă care vrea să își croiască drumul ei în viață”. Totuși, întrebat despre căsătorie, a spus că sunt încă tineri.

„Toată lumea mă întreabă asta. Facem patru ani de relație pe 21 septembrie. Căsătoria e o chestie simbolică. Instituția căsătoriei nu cred că mai contează atât de mult. Probabil că la un moment dat se va întâmpla, dar noi lăsăm lucrurile să decurgă de la sine. Oricum suntem foarte tineri”

Cum e să ai o iubită studentă la medicină

Selly are propriul medic. Smaranda are grijă de iubitul său, iar el a mărturisit că uneori devine obsedată.

„Da și are și niște obsesie din astea..”nu lăsa ud prin baie pentru că umezeală e un magnet de bacterii”. Dacă ea învață despre o bacterie, după aceea bacteriile alea sunt peste tot în viața noastră..vine bacteria aia. Deci este distrată cu partea asta de curățenie, de tot ce înseamnă să fie totul steril și în ordine”

În pofida faptului că este bazată pe curățenie, fata are timp și pentru gătit.

Influencerul a vorbit și despre lucrurile pe care cheltuie banii. Este și a spus că preferă să stea în chirie, pentru că e „la vârsta la care nu știu exact ce îmi doresc de la o casă”.