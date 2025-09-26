Serghei Mizil (72 de ani) încasează o pensie mică de la stat, dar afacerile pe care le are de zeci de ani îl ajută să își întrețină stilul de viață luxos și excentric. Presa mondenă a dezvăluit recent ce sumă a primit și pentru participarea la Asia Express.

Ce pensie încasează Serghei Mizil de la stat

De-a lungul timpului, Serghei Mizil s-a afișat des cu mașini și ambarcațiuni de lux. A mers în vacanțe scumpe și s-a remarcat și prin locuințele impresionante. Toate acestea nu s-au datorat pensiei, ci afacerilor sale, precum investiții în imobiliare, diamante și haine de lux. El a început să facă bani din comerț încă dinainte de Revoluție. De asemenea, l-au ajutat proprietățile și restaurantele moștenite de la părinți, scrie presa mondenă.

Serghei Mizil a dezvăluit într-o emisiune ce pensie primește de la stat.

„Pensia e foarte mică, n-are cum să mai ia și nu mai fac nimic. Cum adică ai pensie mică?, (…). Tot îți ia o jumate de ea. Am 1.500. Păi ce să mai adică 1.500? 1.500 de lei? Da. Păi cât crezi că am? (…).

1.500 de lei îmi intră în bancă. Primesc notificare pe telefon când vin banii. Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor. Dacă ar fi să trăiesc dintr-o pensie, este exclus”, a spus Serghei Mizil, potrivit

El a vorbit și despre stilul său de viață excentric: „Eu am cât îmi trebuie. Eu nu am fost niciodată sărac. Tot timpul am stat în vile, mașini, șalupe că așa a fost norocul meu, nu că am fost deștept de la Dumnezeu. (…) Niciodată nu am fost înnebunit să fac sute de milioane. Eu mi-am trăit viața”.

Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express

Serghei Mizil a încasat o sumă frumușică și pentru că a trecut prin chinul probelor de la Asia Express – Drumul Eroilor. El poate fi văzut în acest sezon al emisiunii, făcând echipă cu Mara Bănică.

El încasează suma de 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție și, cum au trecut deja trei săptămâni, i-a intrat în buzunar suma de 7.500 de euro, scrie CanCan.

„Eu am plecat mai mult pentru că a venit Alexa, a venit Tamaș, a venit Raluca, Florin, toți tovarășii mei. Pus că acolo i-am cunoscut pe foarte mulți alții, foarte în regulă cu toții. (…)Nu a fost așa de greu pentru mine. Ce nu mi-a plăcut a fost cam la toată lumea, cazarea. Cazarea e cea mai de rahat”, Serghei Mizil pentru Click!, după ce filmările s-au terminat.

El a admis că n-a acceptat să participe la competiție cu gândul să o câștige: „Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia care-s fotbaliști”.

Spre comparație, Dan Alexa Antenei 20.000 de euro pentru a participa la emisiune, iar Gabi Tamaș un onorariu aproape la fel de mare, notează iamsport.ro. Ei mai sunt recompensați cu câte 2.500 de euro pe săptămâna de concurs, la care se adaugă câte 1.000 de euro per amuletă câștigată, acești bani împărțindu-se la ambii concurenți.

Raluca Bădulescu a încasat și ea câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână în Asia Express, deci în total 7.500 de euro, căci după trei săptămâni, iar Catinca Roman și fiica sa, Calina Dumitrescu, primele eliminate din competiție, au încasat 2.000 de euro per etapă.