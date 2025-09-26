B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce pensie are Serghei Mizil: „Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor” / Câți bani a încasat la Asia Express

Ce pensie are Serghei Mizil: „Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor” / Câți bani a încasat la Asia Express

Traian Avarvarei
26 sept. 2025, 11:29
Ce pensie are Serghei Mizil: „Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor” / Câți bani a încasat la Asia Express
Serghei Mizil. Sursa foto: Captură video - Asia Express
Cuprins
  1. Ce pensie încasează Serghei Mizil de la stat
  2. Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express

Serghei Mizil (72 de ani) încasează o pensie mică de la stat, dar afacerile pe care le are de zeci de ani îl ajută să își întrețină stilul de viață luxos și excentric. Presa mondenă a dezvăluit recent ce sumă a primit și pentru participarea la Asia Express.

Ce pensie încasează Serghei Mizil de la stat

De-a lungul timpului, Serghei Mizil s-a afișat des cu mașini și ambarcațiuni de lux. A mers în vacanțe scumpe și s-a remarcat și prin locuințele impresionante. Toate acestea nu s-au datorat pensiei, ci afacerilor sale, precum investiții în imobiliare, diamante și haine de lux. El a început să facă bani din comerț încă dinainte de Revoluție. De asemenea, l-au ajutat proprietățile și restaurantele moștenite de la părinți, scrie presa mondenă.

Serghei Mizil a dezvăluit într-o emisiune ce pensie primește de la stat.

„Pensia e foarte mică, n-are cum să mai ia și nu mai fac nimic. Cum adică ai pensie mică?, (…). Tot îți ia o jumate de ea. Am 1.500. Păi ce să mai adică 1.500? 1.500 de lei? Da. Păi cât crezi că am? (…).

1.500 de lei îmi intră în bancă. Primesc notificare pe telefon când vin banii. Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor. Dacă ar fi să trăiesc dintr-o pensie, este exclus”, a spus Serghei Mizil, potrivit CanCan.

El a vorbit și despre stilul său de viață excentric: „Eu am cât îmi trebuie. Eu nu am fost niciodată sărac. Tot timpul am stat în vile, mașini, șalupe că așa a fost norocul meu, nu că am fost deștept de la Dumnezeu. (…) Niciodată nu am fost înnebunit să fac sute de milioane. Eu mi-am trăit viața”.

Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express

Serghei Mizil a încasat o sumă frumușică și pentru că a trecut prin chinul probelor de la Asia Express – Drumul Eroilor. El poate fi văzut în acest sezon al emisiunii, făcând echipă cu Mara Bănică.

El încasează suma de 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție și, cum au trecut deja trei săptămâni, i-a intrat în buzunar suma de 7.500 de euro, scrie CanCan.

„Eu am plecat mai mult pentru că a venit Alexa, a venit Tamaș, a venit Raluca, Florin, toți tovarășii mei. Pus că acolo i-am cunoscut pe foarte mulți alții, foarte în regulă cu toții. (…)Nu a fost așa de greu pentru mine. Ce nu mi-a plăcut a fost cam la toată lumea, cazarea. Cazarea e cea mai de rahat”, a spus Serghei Mizil pentru Click!, după ce filmările s-au terminat.

El a admis că n-a acceptat să participe la competiție cu gândul să o câștige: „Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia care-s fotbaliști”.

Spre comparație, Dan Alexa a cerut Antenei 20.000 de euro pentru a participa la emisiune, iar Gabi Tamaș un onorariu aproape la fel de mare, notează iamsport.ro. Ei mai sunt recompensați cu câte 2.500 de euro pe săptămâna de concurs, la care se adaugă câte 1.000 de euro per amuletă câștigată, acești bani împărțindu-se la ambii concurenți.

Raluca Bădulescu a încasat și ea câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână în Asia Express, deci în total 7.500 de euro, căci a fost eliminată după trei săptămâni, iar Catinca Roman și fiica sa, Calina Dumitrescu, primele eliminate din competiție, au încasat 2.000 de euro per etapă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
De ce a fost părăsită Anda Adam de Victor Slav? Ce spune artista despre Bianca Drăgușanu
Monden
De ce a fost părăsită Anda Adam de Victor Slav? Ce spune artista despre Bianca Drăgușanu
Confesiunile Lorei: „Din iubire nu trebuie să acceptăm dureri”. Ce a trăit cu un fost iubit gelos
Monden
Confesiunile Lorei: „Din iubire nu trebuie să acceptăm dureri”. Ce a trăit cu un fost iubit gelos
Alex Velea, declarații ȘOCANTE despre drama prin care a trecut Antonia: „Au nenorocit-o psihic” / „Eu și nevastă-mea suntem foarte judecați”
Monden
Alex Velea, declarații ȘOCANTE despre drama prin care a trecut Antonia: „Au nenorocit-o psihic” / „Eu și nevastă-mea suntem foarte judecați”
Ella l-a dat uitării pe Teo! Cu cine se iubește acum fosta concurentă de la „Insula Iubirii”
Monden
Ella l-a dat uitării pe Teo! Cu cine se iubește acum fosta concurentă de la „Insula Iubirii”
Roxana Nemeș radiază! Cum arată cântăreața la trei zile de când a devenit mămică de gemeni
Monden
Roxana Nemeș radiază! Cum arată cântăreața la trei zile de când a devenit mămică de gemeni
S-a aflat câți bani a primit Raluca Bădulescu, pentru fiecare săptămână în competiția Asia Express. Suma e uriașă
Monden
S-a aflat câți bani a primit Raluca Bădulescu, pentru fiecare săptămână în competiția Asia Express. Suma e uriașă
Cătălin Botezatu dă de pământ cu colegii de breaslă: „Sunt niște fake-uri! Niște plagiatori”. Ce a transmis creatorul de modă
Monden
Cătălin Botezatu dă de pământ cu colegii de breaslă: „Sunt niște fake-uri! Niște plagiatori”. Ce a transmis creatorul de modă
Alina Sorescu, reacție dură după afirmațiile făcute de Alexandru Ciucu: „Mă amenința timp de ani de zile. Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă”
Monden
Alina Sorescu, reacție dură după afirmațiile făcute de Alexandru Ciucu: „Mă amenința timp de ani de zile. Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă”
Tzancă Uraganu a ajuns la spital! Cu ce probleme de sănătate se confruntă manelistul
Monden
Tzancă Uraganu a ajuns la spital! Cu ce probleme de sănătate se confruntă manelistul
Raluca Bădulescu șochează: „Eu nu am băut apă niciodată în viața asta”. Ce bea, în schimb
Monden
Raluca Bădulescu șochează: „Eu nu am băut apă niciodată în viața asta”. Ce bea, în schimb
Ultima oră
10:46 - Secretul lui Steve Jobs pentru idei geniale. Regula de 10 minute confirmată de neurologi
10:44 - De ce a fost părăsită Anda Adam de Victor Slav? Ce spune artista despre Bianca Drăgușanu
10:28 - Consilierul economic al lui Nicușor Dan: „Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți” / „Lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea”
10:07 - Când vor primi elevii laptele, cornul şi mărul la școală. Guvernul a majorat suma pentru fiecare porție cu câțiva bănuți
10:05 - Confesiunile Lorei: „Din iubire nu trebuie să acceptăm dureri”. Ce a trăit cu un fost iubit gelos
09:44 - Octombrie începe cu ploi și frig în toată țara. Cum va fi vremea până la finalul lunii
09:34 - Profesor din Dâmbovița, reținut după ce ar fi sărutat pe gât o elevă de 13 ani, în timpul orelor
09:17 - Simptomele care fac diferența între gripă și Covid. Ce pericol ascunde tulpina Stratus
09:08 - Nicușor Dan, despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru: „Este o chestiune personală”. Când va face șeful statului nunta
08:52 - Nicușor Dan: „Am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în zona economică”. Ce spune despre noul șef al Serviciului