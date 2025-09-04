Serghei Mizil (71 de ani) s-a arătat foarte încântat de experiența sa de la Asia Express. El a mers pe Drumul Eroilor în echipă cu Mara Bănică, iar peripețiile tuturor vor putea fi văzute în noul sezon, care debutează pe 7 septembrie. Spre deosebire de concurenți din vechile sezoane, Serghei Mizil a spus că experiența nu l-a schimbat și s-a dus acolo să se distreze și să stea cu prietenii săi: „Am luat-o pe un joc și pentru mine a fost un joc”.

Ce a spus Serghei Mizil despre participarea sa la Asia Express

Ce fake news a demontat Serghei Mizil în stilul caracteristic

„Eu am plecat mai mult pentru că a venit Alexa, a venit Tamaș, a venit Raluca, Florin, toți tovarășii mei. Pus că acolo i-am cunoscut pe foarte mulți alții, foarte în regulă cu toții. (…)

Nu a fost așa de greu pentru mine. Ce nu mi-a plăcut a fost cam la toată lumea, cazarea. e cea mai . Adică să găsești cazarea. Eu am avut destul de mult noroc că am găsit destul de bine, dar restul echipelor au prins chiar nasol. (…) Au dormit pe jos cu șobolani, cu furnici, cu de toate. O să vadă lumea când va fi emisiunea”, a afirmat Serghei Mizil, pentru

Întrebat cine i-a fost cel mai de temut adversar în această cursă, el a răspuns: „În primul rând, că n-am plecat la vârsta mea și la ideile mele, n-am plecat acolo să câștig. Că trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia care-s fotbaliști. Păi uite-te la actori, păi am pus mâna pe Ștefan, am zis că am pus pe perete. Campion mondial la karate, vine o babă bătrână acum să-i bată pe ăștia. Trebuie să fii cretin”.

El a mai susținut că nu știe cine a câștigat competiția și multe dintre speculațiile din presă au fost minciuni.

„Eu nu știu cine a câștigat. S-au scris multe minciuni în perioada asta. Și despre mine că am venit beat la ieșirea din Asia Express și că ziarista trăgea și eu rânjeam beat cu Tamaș. N-am avut nicio legătură. Eu nu stăteam cu Tamaș, stăteam cu ziarista”, a mai spus Serghei Mizil, râzând.