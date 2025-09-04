B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Serghei Mizil, declarații spumoase despre participarea la Asia Express. Ce a spus despre adversari: „Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia”

Serghei Mizil, declarații spumoase despre participarea la Asia Express. Ce a spus despre adversari: „Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia”

Traian Avarvarei
04 sept. 2025, 16:56
Serghei Mizil, declarații spumoase despre participarea la Asia Express. Ce a spus despre adversari: „Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia”
Serghei Mizil. Sursa foto: Captură video - Asia Express

Serghei Mizil (71 de ani) s-a arătat foarte încântat de experiența sa de la Asia Express. El a mers pe Drumul Eroilor în echipă cu Mara Bănică, iar peripețiile tuturor vor putea fi văzute în noul sezon, care debutează pe 7 septembrie. Spre deosebire de concurenți din vechile sezoane, Serghei Mizil a spus că experiența nu l-a schimbat și s-a dus acolo să se distreze și să stea cu prietenii săi: „Am luat-o pe un joc și pentru mine a fost un joc”.

Cuprins

  • Ce a spus Serghei Mizil despre participarea sa la Asia Express
  • Ce fake news a demontat Serghei Mizil în stilul caracteristic

Ce a spus Serghei Mizil despre participarea sa la Asia Express

„Eu am plecat mai mult pentru că a venit Alexa, a venit Tamaș, a venit Raluca, Florin, toți tovarășii mei. Pus că acolo i-am cunoscut pe foarte mulți alții, foarte în regulă cu toții. (…)

Nu a fost așa de greu pentru mine. Ce nu mi-a plăcut a fost cam la toată lumea, cazarea. Cazarea e cea mai de rahat. Adică să găsești cazarea. Eu am avut destul de mult noroc că am găsit destul de bine, dar restul echipelor au prins chiar nasol. (…) Au dormit pe jos cu șobolani, cu furnici, cu de toate. O să vadă lumea când va fi emisiunea”, a afirmat Serghei Mizil, pentru Click!.

Întrebat cine i-a fost cel mai de temut adversar în această cursă, el a răspuns: „În primul rând, că n-am plecat la vârsta mea și la ideile mele, n-am plecat acolo să câștig. Că trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia care-s fotbaliști. Păi uite-te la actori, păi am pus mâna pe Ștefan, am zis că am pus pe perete. Campion mondial la karate, vine o babă bătrână acum să-i bată pe ăștia. Trebuie să fii cretin”.

Ce fake news a demontat Serghei Mizil în stilul caracteristic

El a mai susținut că nu știe cine a câștigat competiția și multe dintre speculațiile din presă au fost minciuni.

„Eu nu știu cine a câștigat. S-au scris multe minciuni în perioada asta. Și despre mine că am venit beat la ieșirea din Asia Express și că ziarista trăgea și eu rânjeam beat cu Tamaș. N-am avut nicio legătură. Eu nu stăteam cu Tamaș, stăteam cu ziarista”, a mai spus Serghei Mizil, râzând.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Câți bani a încasat Jamila din clipurile cu rețete publicate pe internet: “A pornit dintr-o joacă”
Monden
Câți bani a încasat Jamila din clipurile cu rețete publicate pe internet: “A pornit dintr-o joacă”
Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
Externe
Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
Ispita Liviu Trif, mărturisiri despre experiența din Thailanda. Ce a spus despre concurenta Ionela Coșa, dar și despre viața amoroasă
Monden
Ispita Liviu Trif, mărturisiri despre experiența din Thailanda. Ce a spus despre concurenta Ionela Coșa, dar și despre viața amoroasă
Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii dintr-o secție de oncologie. „A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată”
Monden
Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii dintr-o secție de oncologie. „A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată”
Surpriză uriașă după Insula Iubirii. Cine e concurenta care ar fi acum însărcinată: „Parcă mi se rupe sufletul”
Monden
Surpriză uriașă după Insula Iubirii. Cine e concurenta care ar fi acum însărcinată: „Parcă mi se rupe sufletul”
Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
Monden
Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
Motivul pentru care Anamaria Prodan amână nunta cu Ronald Gavril: „Nu-l mai vedeți”
Monden
Motivul pentru care Anamaria Prodan amână nunta cu Ronald Gavril: „Nu-l mai vedeți”
Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi
Monden
Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi
Oana Monea, ținta injuriilor Mariei Avram. „Îmi dădea mesaje noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus”
Monden
Oana Monea, ținta injuriilor Mariei Avram. „Îmi dădea mesaje noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus”
Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”
Monden
Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”
Ultima oră
17:04 - Câți bani a încasat Jamila din clipurile cu rețete publicate pe internet: “A pornit dintr-o joacă”
16:48 - OFICIAL | Ianis Hagi a fost prezentat în Turcia
16:44 - Reacția lui Florin Spătaru (PSD), după ce ÎCCJ a decis să atace la CCR reforma pensiilor magistraților: „Sper că, așa cum arată legea acum, să îndeplinească toate cerințele constituționale” (VIDEO)
16:36 - Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
16:27 - UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării
16:24 - O româncă a revenit acasă după 23 de ani de muncă în străinătate. De ce a rezistat doar 10 luni, apoi iar a plecat în afară: „Mi s-a părut absurd”
16:21 - Ispita Liviu Trif, mărturisiri despre experiența din Thailanda. Ce a spus despre concurenta Ionela Coșa, dar și despre viața amoroasă
15:58 - Doi adolescenți din Gorj, acuzați că au sechestrat și bătut alți doi băieți. Ce le-au spus agresorii autorităților
15:52 - Cum a devenit Ucraina un furnizor cheie de energie în Europa, deși în urmă cu un an era aproape de colaps energetic
15:31 - Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc, la început de toamnă