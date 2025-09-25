Cea mai recentă ediție a „Asia Express – Drumul Eroilor” s-a terminat cu o eliminare dureroasă. Raluca Bădulescu și Florin Stamin, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din acest sezon, au părăsit competiția.

Ce au spus Raluca Bădulescu și Florin Stamin după eliminarea din Asia Express

Confruntarea s-a dat între echipele Anda Adam – Joseph, Alina Pușcău – Cristina Postu, respectiv Raluca Bădulescu și Florin Stamin. Misiunile au fost solicitante, de la întrebări despre președinții Filipinelor, până la karaoke, probe fizice cu mașini uriașe și exerciții de memorie inspirate din luptele tradiționale.

Tensiunea a atins apogeul într-un cimitir din Manila, unde concurenții au trebuit să ofere cadouri familiilor care locuiesc efectiv printre morminte. Raluca și Florin s-au arătat impresionați: „Cu copii mici printre mormintele alea… Nu mai văzusem, nu cred că o să mai văd în altă parte”.

Ultimii care au ajuns la Irina Fodor au fost Raluca Bădulescu și Florin Stamin, iar amuleta a fost roșie, semn că drumul lor în competiție s-a oprit aici. Momentul a fost extrem de emoționant. Echipa formată din Raluca și Florin este una dintre cele mai îndrăgite de telespectatori. Și celelalte echipe au fost emoționate.

„Nu credeam vreodată, dacă mă luai din prima zi în care am intrat în competiție, să reușesc să îmi depășesc atât de multe frici și temeri”, a susținut Raluca.

Ea l-a lăudat apoi, din nou, pe Florin de care a divorțat acum câțiva ani, dar cu care a rămas în

„Florin e de-o viața așa cum am spus și la careu. A fost, este și va fi toată viața , echilibrul, stâlpul meu. Florin este eroul meu nu numai în concursul ăsta, să zicem 20 de ani aproximativ, de când ne cunoaștem. Florin e eroul meu dintotdeauna, e omul către care o să mă îndrept mereu, el dă cele mai bune sfaturi” a spus Raluca Bădulescu, la testimonial.

Florin Stamin a mărturisit și el: „Nici măcar eu, care o cunosc foarte bine și am plecat cu ea la drum, nu credeam că o să ajungem să facem 30% din competiție, să ajunge până aici. Cu perfuzie… Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit, că formasem o comunitate”.

Raluca a mulțumit apoi tuturor, cu lacrimi în ochi: „Dacă săptămâna trecută am fi fost fără supărare, acum am vrut să continuăm, dar ce am trăit azi a fost atât de mult… Indiferent de rezultat vă mulțumim fiecăruia dintre voi, producției, celor de acasă. Pentru toată viața mea prezentă, trecută și viitoare îi mulțumesc lui Florin!”.

Câți bani au încasat Raluca Bădulescu și Florin Stamin pentru participarea la Asia Express

Raluca Bădulescu a încasat de la Antena 1 câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână în Asia Express. De vreme ce a fost eliminată după trei săptămâni, înseamnă că ea a primit 7.500 de euro, scrie

Contractele concurenților sunt individuale, iar încasările variază în funcție de gradul de celebritate și de potențialul de audiență. Prin urmare, colegul ei de echipă, Florin Stamin, a primit o sumă mai mică.

Spre comparație, Dan Alexa Antenei 20.000 de euro pentru a participa la emisiune, iar Gabi Tamaș un onorariu aproape la fel de mare, notează iamsport.ro. Ei mai sunt recompensați cu câte 2.500 de euro pe săptămâna de concurs, la care se adaugă câte 1.000 de euro per amuletă câștigată, acești bani împărțindu-se la ambii concurenți.

La rândul lor, Catinca Roman și fiica sa, Calina Dumitrescu, primele eliminate din competiție, au încasat 2.000 de euro per etapă.

Pe „Drumul Eroilor” au pornit următoarele cupluri: Mara Bănică – Serghei Mizil, Raluca Bădulescu – Florin Statin, Anda Adam – Joseph, Catinca Roman – Călina. Ștefan Floroaica – Alexandru Ion, Alina Pușcău – Cristina (prietena ei), Gabriel Tamaș – Dan Alexa, Emil Rengle – Alejandro (iubitul lui), respectiv Karmen și Olga Barcari.