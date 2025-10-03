Serghei Mizil și Mara Bănică au format una dintre perechile concurente în noul sezon „Asia Express”. În cadrul celei mai recente ediții ale emisiunii sale de pe YouTube, Serghei Mizil a făcut dezvăluiri șocante despre colaborarea cu jurnalista, ba chiar a susținut că regretă participarea alături de aceasta la emisiune.

Cum a descris Serghei Mizil comportamentul pe care îl avea Mara Bănică

În cadrul emisiunii pe care o face pe YouTube, Serghei Mizil a făcut dezvăluiri șocante despre partenera sa din competiție, susținând că Mara Bănică nu este deloc ceea ce pare în fața camerelor. Bărbatul recunoaște că atitudinea jurnalistei din momentele în care nu erau filmați l-au adus în pragul isteriei. Acesta o condamnă pe Mara Bănică pentru declarațiile ei recente, din timpul difuzării emisiunii, în care își justifică comportamentul dând vina pe intensitatea lucrurilor care se întâmplă în competiție.

„Scandalul a pornit pentru că într-un fel aveau cam același comportament. Pe Bănică a caracterizat-o perfect . Exact așa este și ce mă oftica… dacă ați putea să vedeți comportamentul ei în afara camerei, uitătura, în ce stare de nervi m-a adus și cum m-a adus. Să vedeți râca, intriga pe care le-a făcut cu absolut toată lumea. Și când apărea în fața camerei era o schimbare de 180 de grade. Turba, înjura, dar avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie.

Nu poți să îți explice un om același lucru timp de o lună și jumătate și să faci invers și să dai vrăjeala aia la televizor că te fura competiția. Ce să o fure competiția? Că mă apucă nervii. Ea nu accepta nimic de la nimeni, ea se crede foarte inteligentă. Nu e. Eu spuneam că văd ceva și ea spunea că nu vede, numai să arate la cameră că ea e cea care vede totul și că eu sunt nimic”, a povestit .

De ce a vrut Serghei Mizil să facă aceste dezvăluirile

Serghei Mizil a menționat, în cadrul videoclipului de pe YouTube, că nu și-a dorit să facă astfel de dezvăluiri, însă poveștile pe care le aude din partea altor concurenți l-au convins să nu mai țină ascunse astfel de detalii. Bărbatul susține că el a fost cel care a ales să meargă însoțit de Mara Bănică, nu invers, așa cum a tot susținut jurnalista, și că își regretă alegerea.

„A spus la toată lumea că ea m-a chemat acolo. Nu! Staff-ul m-a rugat 5 zile să nu o iau pe Mara Bănică. Încăpățânarea mea, imbecilitatea mea din cap și din creier au fost să zic: «Nu, o iau». Toți mi-au zis să nu o iau, din trustul ei. Când am venit, mi-au spus: «Ne pare rău că n-am insistat să nu o iei». Nu am vrut să spun până acum pentru că am zis că o închei, s-a terminat, am fost o .

Nu aș fi vrut să devoalez toate astea, dar cu cât mă întâlnesc dintre concurenți îmi spun niște chestii de rămân mut. În episodul de ieri (n.r. ediția de miercuri) s-a văzut 5% din ce a făcut. Eu n-am dormit toată noaptea de nervi.

De pe aeroport eu trebuia sa îmi dau seama și să termin această colaborare care mi-a stricat cea mai frumoasă emisiune din viața mea. Eu nu am avut nimic nici cu Anda. M-a terorizat în fiecare noapte că ăia mănâncă altceva, că o ajută pe Raluca să câștige, că sunt un dobitoc, că mă păcălesc. Băi, un tupeu… Anda a caracterizat-o perfect, perversitate rău de tot. Să vezi când venea camera cum punea capul pe mine și zicea: «Vai, ești ca tata» și apoi zicea: «Schimbați-mi-l, dați-mi pe altul»”, a mai dezvăluit Serghei Mizil.