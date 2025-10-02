Anda Adam, una dintre cele mai cunoscute artiste din România și concurentă în noul sezon Asia Express, atrage atenția nu doar prin talentul muzical și energia pe care o aduce în competiție, ci și printr-un obicei neașteptat.

Ce obicei neașteptat are Anda Adam

Artista are un gest pe care îl practică doar atunci când crede că nimeni nu o vede, surprins recent în ipostaze deloc elegante, potrivit Cancan.

Cum a fost surprinsă Anda Adam

Imaginile arată că a rămas în mașină, în timp ce soțul său discuta cu un dealer auto la o reprezentanță de autoturisme. Pentru a-și folosi timpul liber, cântăreața și-a scos penseta din geantă și a început să se penseze chiar în parcare. Nu s-a limitat doar la sprâncene, ci a trecut și la câteva fire de păr din nas, profitând de minutele libere până când soțul și-a terminat treaba.

Chiar și în mijlocul unui program încărcat și în locuri neașteptate, Anda Adam găsește timp să se ocupe de micile detalii de imagine.

Deși pentru unii poate părea un detaliu neînsemnat, obiceiul neobișnuit al Andei Adam stârnește reacții în rândul fanilor și al publicului larg. Arată însă că, pentru vedetă, atenția la propria imagine merge dincolo de aparențe, chiar și în momente și locuri neașteptate.

De ce a vrut Anda Adam să părăsească competiția Asia Express

Anda Adam și soțul ei, , au participat la Asia Express, sezonul 8. Un moment tensionat a avut loc după ce Anda Adam a amenințat că va părăsi competiția.

Totul s-a întâmplat atunci când artista și soțul ei au ajuns la o stație de cazare și au descoperit că echipa formată din Emil Rengle și Alejandro Fernandez ajunsese deja înaintea lor, deși Anda și Joseph erau convinși că au rezervarea.

„Dar nu e corect, eu nu mai fac! Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și ca like-uri, și ca vizualizări. Am 4 milioane de urmăritori, sunt un nume foarte mare în țara asta, eu nu vreau să ies terfelită”, a spus Anda Adam atunci.