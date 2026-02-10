B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Simona Halep, apariție de milioane în București. Cât costă accesoriile purtate de fosta sportivă

Simona Halep, apariție de milioane în București. Cât costă accesoriile purtate de fosta sportivă

Flavia Codreanu
10 feb. 2026, 23:10
Simona Halep, apariție de milioane în București. Cât costă accesoriile purtate de fosta sportivă
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce accesorii de lux a purtat Simona Halep
  2. Cu ce își umple timpul fosta sportivă la un an de la retragere

Simona Halep a fost surprinsă recent de paparazzi în zona de nord a Capitalei, în timp ce se deplasa către un salon de înfrumusețare. Fosta sportivă de performanță a apelat la serviciile unui șofer personal pentru a ajunge la destinația din Șoseaua Nordului. După activitățile de înfrumusețare, sportiva s-a retras către complexul rezidențial din cartierul Floreasca unde locuiește. Deși a optat pentru o ținută sport, prezența Simonei a atras atenția prin valoarea ridicată a accesoriilor purtate.

Ce accesorii de lux a purtat Simona Halep

Potrivit cancan, fostul lider mondial a ales piese vestimentare și bijuterii care depășesc pragul de 50.000 de euro. Pentru a nu-i fi frig, sportiva a optat pentru o pereche de căști de iarnă marca Louis Vuitton, modelul „LV Cloud”, al căror preț de listă este de aproximativ 1.000 de euro.

Elementul central al apariției a fost însă o brățară Juste un Clou de la Cartier. Realizată din aur roz și decorată cu diamante, bijuteria are o valoare estimată la peste 50.000 de euro. Această sumă este echivalentă cu prețul de achiziție al unei garsoniere în zonele rezidențiale obișnuite din București.

Cu ce își umple timpul fosta sportivă la un an de la retragere

La un an după ce a decis să părăsească circuitul profesionist de tenis, Simona Halep urmărește  un stil de viață adaptat noii sale etape personale. Aceasta nu mai urmează regimul strict al antrenamentelor zilnice, însă rămâne activă în viața socială și sportivă prin participarea la evenimente de profil.

Recent, fosta campioană a fost invitată de onoare la turneul Transylvania Open. Deși a participat la evenimentul unde anterior își anunțase retragerea, Simona Halep a asistat la competiție doar din tribună.

Campioana este una dintre cele mai de succes jucătoare din istoria tenisului, având în palmares două titluri de Grand Slam, câștigate la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019). Sportiva din Constanța a ocupat locul 1 în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni. Cu venituri din premii ce depășesc 40 de milioane de dolari, Halep și-a anunțat retragerea oficială din circuit în februarie 2025.

