Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani

Simona Halep împlinește astăzi vârsta de . Aceasta este prima a sportivei de când s-a retras din tenis.

Cum și-a anunțat retragerea

Simona Halep s-a născut la data de 27 septembrie 1991, la Constanţa. Aceasta a intrat în lumea sportului de la vârsta de patru ani.

A câștigat 24 de titluri WTA (Women’s Tennis Association), inclusiv două Grand Slam-uri: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, și a fost lider mondial timp de 64 de săptămâni între 2017 și 2019. După o mulțime de victorii și reușite, aceasta și-a anunțat retragerea din tenis în acest an.

La finalul partidei cu Lucia Bronzetti, Simona Halep a anunțat că pune capăt carierei deoarece corpul ei nu mai poate duce efortul necesar pentru a reveni în top.

„Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine știe dacă mă voi mai întoarce. E ultima dată când am jucat aici.. nu vreau să plâng”, a susținut Simona Halep.

O decizie dureroasă, dar necesară

În cadrul Impact Bucharest 2025, Simona a vorbit despre retragerea ei din tenis. Ea mărturisește că a fost o decizie dureroasă, dar necesară.

„Faima pentru mine nu a fost lucrul care m-a ținut să joc mult timp. Îmi place să fiu mai discretă și asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, desigur, nu este ușor să iei o astfel de decizie. Îți trăiești viața… Deci, a fost întreaga mea viață până la retragere. Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr”, a declarat Simona Halep, conform Adevărul.

„A meritat să fac tot ce am făcut”

„Atunci când faci ceva în sport – și pot vorbi despre asta – copiii te urmăresc și poți fi un model pentru ei, așa cum am avut și eu modele când am început să joc. Presiunea de a fi mereu extraordinar nu este ușoară. Dar este frumos să vezi că și copiii urmăresc cu adevărat ce ai realizat și sunt foarte mândră de asta”, a mai spus Simona Halep, în cadrul Impact Bucharest 2025.

„A meritat să fac tot ce am făcut. Nu pot spune că m-am sacrificat pentru tenis, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am iubit să joc tenis. A fost o pasiune uriașă de fiecare dată când pășeam pe teren, dar cu siguranță nu a fost ușor”, a mai spus ea.

„Când aveam aproape 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă, așa că priveam doar înainte, dorind să devin cea mai bună. Am făcut multe lucruri mai bine decât aș fi crezut, dar în final a fost foarte bine și cred că am obținut cele mai bune trofee din lume. Singura opțiune era să privesc înainte și să dau tot ce am mai bun. Deci nu a fost deloc ușor, dacă nu ești Roger Federer. Dacă iei o înfrângere ca pe un eșec, nu este bine, pentru că trebuie să privești partea pozitivă”, a adăugat.