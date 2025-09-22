Mirela Vaida a sărbătorit împreună cu ei. Aceștia au împlinit două decenii petrecute împreună și 16 ani de căsătorie.

Ce mesaj i-a transmis soțului

Mirela Vaida a împărtășit cu fanii din mediul online și a transmis un mesaj.

„N-ar sta la poză nici să-l pici cu ceară! Ba chiar spune că i se pare penibil să ne urăm, azi, noi, nouă, «La mulți ani!» pe rețelele de socializare, cu ocazia împlinirii a 16 ani de căsnicie și 20 de ani de relație! Dar, uite așa, diferiți, ne-am completat iar el m-a suportat 20 de ani! L-am întrebat: «Cum ți s-au părut anii ăștia?»”, a scris Mirela Vaida, pe Instagram.

„Mi-a răspuns: «Interesanți. Și plini!» I-am bătut obrazul că, anul trecut pe vremea asta, mi-a făcut cadou o oală de inox, cu capac, de 10L! Superbă, de altfel… Azi m-a scos la restaurant, la prânz! Cică are o surpriză pentru mine, diseară! Sper să nu fie o tigaie! Că-i pun capac! Hai, la mulți ani nouă! Să fie încă 16! Cu noroc și binecuvântare!”, a mai scris Mirela Vaida.

Cum s-au cunoscut cei doi

„Ne-am cunoscut în 2005, la un curs între Facultățile de Drept din țară. El a venit din partea Universității Babeș-Bolyai din Cluj, eu – din partea Universității din București. Eram studenți pe atunci! Ne-am întâlnit la Sibiu. El mi-a dat târcoale, fiind bărbat, dar eu eram fițoasă, arogantă și nu voiam să îl bag în seamă! (râde) El a făcut rost de numărul meu de telefon și m-a sunat. A început să mă sune constant, căci nu stăteam în același oraș”, a declarat vedeta pentru .

„Nu ne-am mai văzut timp de câteva luni, vorbeam la telefon în schimb. Apoi, el a avut un drum către mare, pleca în concediu. S-a oprit în București și am ieșit la un suc. De atunci am rămas împreună! Prima întâlnire a avut loc într-o cafenea din Piața Unirii și s-a sfârșit cu un sărut pe scările unui bloc din Dristor! (râde) De atunci am fost nedespărțiți”, a adăugat aceasta.

Relația cu soțul

„Soțul meu este o persoană discretă și așa vrea să rămână. Acesta este farmecul lui și mie îmi place foarte mult! El este echilibrul meu, susține familia din umbră, fără să își dorească să fie în lumina reflectoarelor. E foarte bine așa! El are măsură în toate”, spunea Mirela Vaida, într-un interviu

„Ne vedem puțin, dar suntem mereu în contact. Uite un exemplu, marțea și joia am filmări dimineața pentru emisiunea de weekend și după-amiaza sunt dincolo. Între cele două, am câteva ore libere. Eu îl chem să vină din Buftea, de la birou, în Pipera, ca să luăm masa împreună. Vine de fiecare dată!”, mai spunea aceasta.

Relația cu copiii

„Nu știu ce este parenting-ul modern sau clasic! Eu știu cum m-au crescut părinții mei și cum îmi cresc copiii, adică într-un mod natural. Dacă greșesc cu ceva, le mai aplic și mici pedepse, adică încerc să îi restricționez de la anumite lucruri care știu că le plac”, a mărturisit Mirela Vaida.

„Mă refer aici la jocuri, desene și toate cele. În rest, am o viață normală și îmi las micuții cât de liberi se poate, îi responsabilizez, îi trimit să facă singuri cumpărături, bineînțeles, în siguranță, le dau sarcini, îi fac să se simtă importanți în casă și am încredere în ei. Le ofer libertate, dar mereu cu grijă, astfel încât să nu fie puși în pericol. Ei simt ce înseamnă cu adevărat viața și copilăria dusă la țară, noi locuind, practic, într-un sat. Copiii trebuie tratați cu maturitate! Îi cresc așa cum simt, ca orice mamă. Cred că o fac foarte bine!”, a adăugat.