Simona Halep și Justine Henin, două persoane diferite cu același destin! Idolul româncei a divorțat și a câștigat două turnee de Grand Slam în același an

Viața Simonei Halep atât din punct de vedere profesional, cât și personal, seamănă izbitor cu povestea idolului său din copilărie, belgianca Justine Henin (40 de ani). Sportiva va divorța de soțul ei, Toni Iuruc, episod prin care a trecut și Justine Henin cu Pierre-Yves Hardenn în 2017.

Parcursul carierei, dar și al vieții Simonei Halep se aseamănă izbitor cu povestea belgiencei Justine Henin, idolul româncei încă din copilărie. Simona Halep a copiat nu doar jocul lui Justine Henin, ci și deciziile pe care septupla campioană de Grand Slam le-a luat atunci când se afla în activitate.

Destinul ca în filme al Simonei Halep

Dacă Simona Halep și Toni Iuruc se vor separa la nici un an de la cununia civilă așa cum ProSport a anunțat în exclusivitate, mariajul dintre Justine Henin și Pierre-Yves Hardenn a luat sfârșit după patru ani. Jucătoarea belgiană a anunțat divorțul în ianuarie 2017, însă în același an a triumfat la Roland Garros și US Open. Cariera sa s-a terminat pe 14 mai 2008, la doar 25 de ani, când se afla pe locul 1 mondial.

În cadrul unui interviu, Simona Halep a mărturisit că a copiat câte ceva de la idolul său.

„Este o plăcere să vorbesc cu idolul meu. Când eram mai mică, încercam să o copiez, trebuie să recunosc!”. Întrebată din ce calităție ale belgiencei s-a inspirat, Halep a răspuns: „Ei bine, totul! În primul rând, suntem de aceeaşi înălţime şi mi-am zis ’Am şansa să reuşesc!’. Şi lovitura de rever, chiar dacă nu am rever cu o mână! Iubesc backhand-ul tău, Justine!

De asemenea, am copiat şi mişcarea ei, deoarece a avut mereu picioare puternice şi a jucat foarte aproape de linia de fund. Am încercat să copiez asta, dar nu mi-a ieşit perfect, pentru că de multe ori eram mult mai în spatele liniei, dar aveam asta în cap şi ştiam că este cel mai bun lucru de făcut când nu eşti foarte înalt”, a sus sportiva.

Din martie 2011, Justine Henin are o relație cu Benoit Bertuzzo, un regizor și actor de film belgian! Cei doi s-au căsătorit în secret în martie 2015! La 12 septembrie 2012, Henin a anunțat că este însărcinată, dând naștere unei fete în 2014. Marea campioană belgiană a născut pentru a doua oară în 2017, când a devenit și mamă de băiat.