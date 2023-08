Sixto Rodriguez, enigmaticul cântăreț și compozitor, a murit

Scos dintr-o relativă obscuritate în 2012 de documentarul „Searching for Sugar Man”, cantautorul american a încetat din viață la vârsta de 81 de ani.

Documentarul „Searching for Sugar Man” a câștigat numeroase premii inclusiv un Oscar

După o scurtă carieră muzicală în afara reflectoarelor de la sfârșitul anilor 1960 până la mijlocul anilor 1970, filmul documentar Searching for Sugar Man, realizat de regizorul suedez Malik Bendjelloul (1977-2014), l-a adus în lumina reflectoarelor.

Filmul a fost prezentat la Festivalul de film Sundance în ianuarie 2012.

Cântărețul, chitaristul și compozitorul Sixto Rodriguez a murit marți, 8 august, la vârsta de 81 de ani. Site-ul său Sugarman.org a anunțat decesul său fără alte detalii.

În momentul în care filmul a început să fie prezentat la festivaluri de film și să primească mai multe premii, inclusiv Oscarul pentru cel mai bun film documentar, Rodriguez fusese deja redescoperit de un grup de fani.

Acest lucru s-a datorat reeditării atente a celor două albume ale sale Cold Fact (1970) și Coming From Reality (1971) de către casa de discuri americană Light in the Attic Records în 2008 și 2009. A fost subiectul mai multor articole și a susținut câteva concerte în SUA. În Franța, a concertat în cadrul festivalului Transmusicales de Rennes în decembrie 2009.



Născut la 10 iulie 1942, în Detroit, Michigan, Sixto Diaz Rodriguez a fost crescut într-un mediu muncitoresc. Tatăl său a sosit din Mexic în anii 1920 pentru a lucra în fabricile de automobile din oraș, iar mama sa era nativ americană.

Aceasta a murit când Rodriguez avea 3 ani. A învățat câteva acorduri de chitară, a început să cânte în jurul vârstei de 20 de ani și a supraviețuit făcând munci mărunte. Problemele de vedere l-au obligat să poarte ochelari negri de la o vârstă fragedă. În 1967, a înregistrat primul său single, o piesă folk.

A continuat să cânte în cluburi, iar în vara anului 1969 a înregistrat o duzină de cântece în studio. Aceste melodii se vor regăsi pe primul său album, Cold Fact, lansat în martie 1970 de casa de discuri Sussex. Pe coperta albumului apare doar numele său de familie, Rodriguez. Albumul începe cu piesa Sugar Man, probabil cel mai cunoscut cântec al său în prezent.