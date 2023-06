Smiley a făcut un anunț din luna de miere. „Nou membru în familia noastră”

civil și religios, în data de 27 mai. Unul dintre darurile de nuntă pe care le-au primit a fost o vacanță în luna de miere în sudul Franței, cadou din partea nașilor. Ei se află în , dar au făcut un anunț cum că așteaptă un nou membru în familie.

Smiley deține una dintre cele mai cunoscute case de producții muzicale, HaHaHa Production, iar pentru că este foarte atașat de munca sa, colaboratorii sunt pentru el ca o familie. Astfel că, a semnat cu Mark Stam și a anunțat printr-o postarea, începerea unei noi colaborări. „Un nou membru în familia noastră Hahaha, markstam_official”, conform Cancan.

Cine este Mark Stam

Marius Stamatin, cunoscut sub numele de Mark Stam, este un cântăreț și compozitor din Republica Moldova, dar locuiește în București. Tânărul are 25 de ani și activează în domeniul muzicii din 2013, când a participat la concursul „Moldova are Talent”. Recent, a scos o melodie nouă cu Adda și a semnat cu HaHaHa Production.

Câți bani au primit mirii la nuntă

Smiley și Gina au o relație de șase ani, o fetiță de doi ani, iar recent au avut parte de o nuntă de povești pe malul lacului Snagov.

Nașii lor sunt Maria Apostol și George de la Pitești, care i-a cununat și pe Radu Vâlcan și Adela Popescu. Nașa lor a fost mână dreaptă a lui Adrian Sârbu, șeful Pro Tv, iar nașul este copilul unui milionar, astfel că au avut un buget mare pentru a le face proaspăt căsătoriților un cadou uriaș, o lună de miere în sudul Franței. Cuplul a plecat pe 5 iunie în vacanță.

Darul de nuntă în Capitală, în 2023, este în jur de 1.500 de lei de cuplu. Dar, pentru că Gina și Smiley nu au ales o locație oarecare pentru a petrece, darul ar trebui să înceapă de la 1.000 de euro. Plus că, au avut invitați renumiți, printre care Andreea Esca, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Sore, Răzvan Fodor, dar și alte vedete de la Antena 1 și Pro Tv.

Așadar, mirii sigur au primit o sumă frumoasă de bani ca dar de nuntă, undeva între 150 de mii de euro și 200 de mii de euro.