Smiley și Gina Pistol, escapadă în America: „Noua noastră casă” / Motivul pentru care vizitează Los Angeles

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai frumoase, din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o fetiță, pe Josephine. Recent, aceștia au plecat în America, în Los Angeles, unde artistul se dedică atât familiei, cât și muncii.

Smiley nu merge pentru prima dată în Los Angeles, căci a mai călătorit în acele locuri în scop profesional.

Smiley și Gina Pistol, în America alături de fiica lor, Josephine

Într-un clip video publicat pe Instagram, Smiley a povestit de ce au ales să meargă în Los Angeles și a arătat și câteva secvențe cu soția lui, Gina Pistol, și cu Josephine, care se bucură cu adevărat de această vacanță.

„Am plecat iar la plimbare, de data asta în Los Angeles. Zbor lung, aterizare perfectă, am mers direct la căsuța pe care am închiriat-o. Frumoasă, cochetă, fix ce ne trebuie. A urmat un somn lung și binemeritat. A doua zi am mers să vedem studioul în care vom lucra și vă spun cu mâna pe inimă că arată și sună fantastic. Noua noastră casă în L.A”, a povestit Smiley, pe Instagram.

Pe lângă muncă, Smiley se bucură alături de familia lui de o temperatură perfectă pentru shopping. Ei sunt în apropiere de Venice Beach, care din punctul artistului de vedere este neschimbată și la fel de superbă, colorată și plină de viață.

„După asta, Gina m-a scos la cumpărături că nu aveam de niciunele. Primele zile aici chiar au fost frumoase: soare, cald, 24 de grade, așa că am profitat din plin. Venice Beach e neschimbată, superbă, colorată, plină de viață, iar fiica a intrat imediat în spiritul locului, adică dans, voie bună și libertatea de a fi și de a te exprima liber… Hai că eu cred că va fi o serie mișto, stați pe aproape că va urma”, a spus artistul, tot pe Instagram, potrivit .

Smiley, urât de Mihai Bendeac. Care este motivul invocat de actor

Nu de mult, Mihai Bendeac a anunțat că își va lansa noua carte, „Jurnalul unui Burlac – Dragă Mihai”, iar cuprinsul acesteia are .

Pe Facebook, Mihai Bendeac a publicat un text în care explică de ce îl urăște pe Smiley, pentru ca textul să fie înțeles de toată lumea și să nu lase loc de interpretări nedorite.

„MĂ ENERVEAZĂ SMILEY

*Această postare reprezintă un capitol din noua mea carte „Jurnalul unui Burlac – Dragă Mihai” care va apărea relativ curând în librării. Toate fondurile rezultate în urma vânzărilor vor fi donate de către autor și editura noului proiect al Fundației Metropolis, construirea unui clădiri noi pentru copii și adolescenți în cadrul Spitalului Obregia (…).

Uneori, mă gândesc la el și îmi spun „Doamne, cât poate să fie de fericit acest om! Este atât de fericit încât, daca aș putea, l-as omorî.”

După ce ca este fericit și emană fericire, tone de pozitivitate, lumină, dragoste și puritate s-a mai și împlinit din punct de vedere uman, având o relație superbă de iubire și un copil minunat. Lucrul acesta îmi provoacă o angoasă deosebită. Știu că sunt un nemernic gândind așa. Mă acuz eu pe mine însumi că nu mă pot bucura de fericirea pe care acest om în mod evident o merită fiind un tip atât de mișto. Doamne, cât este de mișto Smiley!”, a scris Mihai Bendeac pe Facebook.