Șoc în showbiz-ul românesc. Laurențiu Reghecampf va fi din nou tată? Mesajul cu subînțeles al Corinei Caciuc (FOTO)

Bucurie mare în . Iubita sa, Corina Caciuc, pare că se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Vestea minunată a fost dată chiar de către Corina, pe pagina sa de Facebook.

Laurențiu Reghecampf va fi din nou tată?

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au intrat în lumea părinților pe 19 mai 2022, când a venit pe lume micuțul Liam, primul lor copil. Iar după doar patru luni, pe 19 septembrie, antrenorul și iubita lui îl botezau pe băiețel, scrie .

câteva comentarii interesante după ce a postat o fotografie online. Unii au scris „Felicitări, sarcină ușoară” sau „Să înțeleg că mai vine un bebe?”.

Corina, fotografie cu subînțeles pe Facebook

Totuși, cifrele de pe tort pot avea o semnificație cu totul diferită: astăzi, pe 19 septembrie, Liam sărbătorește 1 an și 4 luni de viață, iar în același timp, se împlinesc și 12 luni de la botezul său.

„Happy Birthday to the most important man in the world to me! You are my hero and always will be, dad” („La mulți ani celui mai important bărbat din lume pentru mine. Ești eroul meu și mereu vei fi așa, tată”), a scris partenera lui Laurențiu Reghecampf în dreptul fotografiei. Mai mult decât atât, ea a lăsat și un hashtag care ridică multe semne de întrebare: #bigbrother. Adică „fratele mai mare”!