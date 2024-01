Șocul unui cuplu care a descoperit că sunt singurii turiști dintr-o stațiune de 5 stele: „A fost destul de cool, până când nu a mai fost” (VIDEO)

n vacanța de vis pe care și-o programaseră în Grand Velas Boutique Los Cabos din Mexic, pentru a sărbători venirea pe lumea a primului lor copil, un cuplu a avut surpriza să descopere că nu mai era niciun alt turist în întreaga stațiune, relatează .

Grand Velas Boutique Los Cabos este aflată în imediata vecinătate a paradisului de 5 stele, cunoscut în întreaga lume pentru „serviciile sale de clasă mondială”.

Cei doi spun că experiența pe care au trăit-o s-a dovedit a fi mai mult decât s-au așteptat sau nu suficient. Depinde de perspectivă, pentru că ceea ce la început a părut a fi mai degrabă o farsă, s-a transformat într-o întâmplare ciudată.

„A început ca o glumă… dar pare mai degrabă un episod din ”Black Mirror””, povestește Cameron, într-un clip video postat pe TikTok, care a adunat aproape șapte milioane de vizualizări, în care a prezentat pustietatea locului în care se afla.

Explorând imensa stațiune, pustie, turiștii spun că s-au trezit într-un univers suprarealist, mărturisind totuși că au văzut un cuplu mai în vârstă la cină și un cuplu mai tânăr la micul dejun în prima zi, iar ulterior niciun alt oaspete.

Pe măsură ce zilele treceau, Cameron mărturisește că situația devenea din ce în ce mai tulburătoare.

„De fiecare dată când mi se părea că văd pe cineva care nu poartă o uniformă albă, mă entuziasmam, doar ca ulteror să realizez că nu, era vorba doar de mai mulți antreprenori care lucrau la locul respectiv. Ceea ce, din nou, a fost destul de cool, până când nu a mai fost nici asta”, povestește Cameron.

De la glumele cu care la început făceau haz de necaz, cei doi au devenit tot mai scepțici pe măsură ce au descoperit că, de fiecare dată, , singuri la mesele somptuoase și se relaxau pe plaja lor privată.

„Cine plătește pentru toate acestea? Tot acest regat este doar pentru noi”, s-a întrebat tânărul.

Vacanța în acest paradis pustiu i-a lăsat pe cei doi tineri cu mai multe întrebări decât răspunsuri.

