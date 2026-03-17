Acasa » Monden »  Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan

 Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan

Flavia Codreanu
17 mart. 2026, 22:34
 Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan
Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri de milioane de euro de la frații Prigoană. Sursa foto: Captură video - AntenaStars / YouTube
  1. Cum s-a desfășurat atacul
  2. Ce s-a întâmplat când Anca Toma a încercat să îi sperie cu Poliția
  3.  De ce a ales sora Adrianei Bahmuțeanu să nu depună plângere penală imediat

Sora Adrianei Bahmuțeanu, Anca Toma, a trecut  prin momente de panică în București. În timp ce era la volan, un grup de adolescenți a început să tragă spre vehicul cu un pistol cu capse.

Cum s-a desfășurat atacul

Anca Toma a povestit că totul s-a întâmplat în jurul orei 16:00, când se întorcea de la serviciu. Patru tineri, cu vârste estimate la 14-15 ani, au început să tragă cu un pistol cu capse în direcția mașinii sale, lovind geamurile și roțile. Anca a încercat să gestioneze conflictul coborând din mașină pentru a discuta civilizat cu aceștia, însă tinerii au continuat gesturile agresive

Veneam de la muncă la orele 16:00, când la blocul vecin am observat patru copii, păreau niște adolescenți de vreo 14, 15 ani, se jucau cu un pistol cu capse. Când am trecut pe lângă ei, eu fiind atentă la trafic, nefiind atentă la ei, au început să tragă în mine cu pistolul acela și cădeau niște piese negre, trăgeau în roți, trăgeau în geamuri, am zis că sunt patru copii needucați, care se joacă în fața blocului”, a declarat Anca Toma, pentru Spynews.ro.

Ce s-a întâmplat când Anca Toma a încercat să îi sperie cu Poliția

În încercarea de a pune capăt incidentului, femeia i-a amenințat pe tineri că va suna la 112.  Deși adolescenții au fugit inițial, punându-și glugile pe cap pentru a nu fi recunoscuți, aceștia au revenit ulterior și au atac din nou mașina.

„Am ieșit din mașină, le-am spus că îi bag în apel video cu poliția ca să îi sperii, ei și-au pus glugile și au fugit, apoi au revenit, iar au încercat să tragă, iar au fugit. Eu nu am apucat nici să îi pozez, nici să îi filmez, pentru că totul s-a întâmplat foarte repede”, a declarat sora Adrianei Bahmuțeanu.

 De ce a ales sora Adrianei Bahmuțeanu să nu depună plângere penală imediat

După ce a sunat la 112, polițiștii i-au explicat Ancăi Toma că pot interveni doar dacă aceasta depune o plângere. Cu toate acestea, ea a decis să nu facă acest pas deoarece nu a putut să-i identifice exact pe atacatori.

„Am sunat la 112, poliția mi-a zis că poate să intervină dacă eu doresc să îi reclam. Am zis că deocamdată nu îi reclam, pentru că nu îi cunosc, nici nu pot să îi identific, totul s-a întâmplat foarte repede, ei au fugit. Am văzut doar patru băieți bruneți, dar dacă mi-ar da cineva pozele lor să îi identific, sincer nu aș ști. Nu doresc să îi reclam deocamdată, gândindu-mă că sunt niște băieți care au scăpat de sub supravegherea părinților”, a precizat Anca Toma.

