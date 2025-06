Sorin Bontea: „Știi cum se zice? Happy wife, happy life”. Cum influențează soția alegerile lui profesionale

a mărturisit că, înainte de a lua o decizie pe plan profesional, discută cu lui despre respective, conform .

„Happy wife, happy life”

„Întotdeauna am discutat ceea ce vreau să fac. Știi cum se zice? Happy wife, happy life. Întotdeauna am discutat, când a fost vorba de proiecte. Mi-aduc aminte că a fost MasterChef-ul. Am început cu MasterChef și nu știam că există emisiunea asta. Habar n-aveam. Eram bucătăr șef într-un steakhouse, cel mai bun din București la vremea respectivă, și a fost discuția: ok, uite emisiunea cutare, habar n-aveam ce înseamnă asta, nici eu, nici ea. Și am zis: ok, ce fac? Mi-am întrebat soția: ce fac? Merg sau nu merg? Și a zis: “ok, mergi să vedem un contract” cum era așa atunci. Și am zis să facem un contract, vedem un sezon și vedem ce se întâmplă. Și aia a fost”, a declarat Sorin Bontea.

„Am discutat și întotdeauna discut cu ea. Am mai avut la fel o chestie când lucram pe vase de croazieră și cred că Iosif știe, cu el am lucrat împreună. Bucătării nu făceau așa de mulți bani, adică aveai salariu fix. Pe când un ospătar, un pic îl făcea mult mai mult decât tine. Și tu munceai și mult mai mult cumva. Munca de bucătărie cu cea din restaurant e diferită puțin. Și am făcut cerere să mă schimb, puteai să faci cerere să te muți să lucrezi în restaurant. Să te faci picolo, ospătar cum începeai atunci. Mi-am sunat nevasta: ce fac? “Mai ai de gând să stai?” Nu prea mai vreau, mai stau în contract. Și atunci ce sens are, deja aveam multe. Și uite, da, discutam, de fiecare dată am discutat”, a adăugat el.