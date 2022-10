Spiritele se încing! Cum a reacționat Cabral, tată a trei copii, la cuvintele Deliei: „Interesant nu e neapărat normal la cap”

Delia s-a trezit cu un val de critici după ce a recunoscut oficial că nu planifică să devină mamă. Vedeta a explicat și motivele care au adus-o la aceasta decizie, însă cuvintele artistei au stârnit discuții aprinse în mediul online și nu numai. Internauții au venit cu mai multe nemulțumiri și au încercat s-o convingă că gândirea ei e total nepotrivită și greșită.

Cabral sare în apărarea Deliei

Cabral are o familie frumoasă și crește trei copii. Se pare că disputa din mediul online l-a atins. Vedeta a vorbit deschis despre cazul Deliei și a susținut-o. Acesta a lăsat un mesaj special pe rețelele de socializare.

„D. nu vrea să aducă pe lumea asta copii. Eu am trei. Copii, zic. Am vreun drept, am ?

Am cel mai mic motiv să deschid gura pe tema alegerilor ei? Aș mai avea vreo urmă de bun-simț dacă m-ar lua gura pe dinainte să-i comentez unui om, oricărui om, alegerile pe care și le ia? Nu. Pentru că sunt alegerile lui și dacă cineva începe să elucubreze pe marginea lor… ei bine, nu face altceva decât să-și arate micimea.

Probabil e interesant să ne dăm cu părerea despre alegerile de viață ale altor suflete. Dar interesant nu e neapărat normal la cap, decent sau de bun simț. Ar fi bine, mai ales pentru noi înșine, să ne judecăm unii pe ceilalți mai puțin… spre deloc. Și ar fi bine de tot să ne respectăm mai mult. Să ne respectăm între noi și să ne respectăm alegerile. Am învățat încă de mic, din familia mea de zdrăngăniți: cu cât pierzi mai mult timp bârfindu-i pe alții, cu atât mai puțin timp ai să te gândești la tine”, a scris Cabral pe Facebook.

Delia Matache replică acidă la întrebarea ”de ce nu faci copii?”

Cu doar câteva zile în urmă cântăreața a fost întrebată pe Instagram de ce nu vrea un copil și a oferit un răspuns cât se poate de sincer. Cu toate că artista a lămurit situația, subiectul a devenit foarte controversat, motiv pentru care a revenit cu o nouă replică.

a ieșit în online cu un nou răspuns pentru curioșii care continuă să fie preocupați de viețile altora, după cum consideră artista.

„Eu nu mai pot cu oamenii care au o obsesie crâncenă și anume întrebarea care le macină sfincterul gândurilor „de ce nu are x copii?”. Nu cred că există decât intrarea asta cu bocancii în intimitatea cuiva, în spațiul discret al unei ființe umane că nu mai poate Gigel să doarmă noaptea că X nu are copii, de parcă e scris undeva că toți trebuie să fie părinți.

Unii nu își doresc, cel puțin momentan, alții nu au o situație financiară ok după calculele lor, alții străbat lumea în lung și-n lat și nu vor altundeva. Motive sunt nelimitate, dar curiozitatea asta a românașului de prispă e sub orice critică. O viață aveți, dar vă preocupă altele. Trist”, scrie în postarea artistei.